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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Etkileyici Bir Video Çekebilmesi İçin Elinden Geleni Yapan Adam Beğeni Topladı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Etkileyici Bir Video Çekebilmesi İçin Elinden Geleni Yapan Adam Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 17:04

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Sosyal medya platformları, en güzel paylaşımı yapma konusunda adeta bir rekabet alanına dönüştü. Herkesin dikkatini çekebilmek, beğenileri ve yorumları toplayabilmek adeta bir hedef haline geldi. Bunun için her sosyal medya kullanıcısı yaratıcılığının sınırlarını zorlamaya başladı. Daha iyi paylaşımlar için sürekli seyahat edenler bile var. Elbette bunu ticari bir kazanca dönüştürenler de ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8oAZh...
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Bir kadın, çıktığı bir tatilde sosyal medya için güzel bir video çekmek istedi.

Bir kadın, çıktığı bir tatilde sosyal medya için güzel bir video çekmek istedi.

Orada bunu mesleğe dönüştüren iki görevli, büyük bir emekle ortaya harika bir iş çıkardı.

Orada bunu mesleğe dönüştüren iki görevli, büyük bir emekle ortaya harika bir iş çıkardı.

Videonun çekim aşaması, videodan daha fazla beğeni topladı.

Videonun çekim anını buradan izleyebilirsiniz;

Ve bu da sonuç;

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