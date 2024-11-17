Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Etkileyici Bir Video Çekebilmesi İçin Elinden Geleni Yapan Adam Beğeni Topladı

Sosyal medya platformları, en güzel paylaşımı yapma konusunda adeta bir rekabet alanına dönüştü. Herkesin dikkatini çekebilmek, beğenileri ve yorumları toplayabilmek adeta bir hedef haline geldi. Bunun için her sosyal medya kullanıcısı yaratıcılığının sınırlarını zorlamaya başladı. Daha iyi paylaşımlar için sürekli seyahat edenler bile var. Elbette bunu ticari bir kazanca dönüştürenler de ortaya çıktı.