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Bildiğiniz Bütün Masajları Unutun: Tayland'da Ateş Mesajı Yaptıran Adam Rahatlamak Yerine Daha da Gerildi

Bildiğiniz Bütün Masajları Unutun: Tayland'da Ateş Mesajı Yaptıran Adam Rahatlamak Yerine Daha da Gerildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 14:37

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Masaj, yalnızca bir sağlık uygulaması olmanın çok ötesinde, birçok ülkede derin köklü bir kültürel ritüel olarak kabul edilir. Bu geleneksel sanat, insanların beden ve zihin sağlığını iyileştirmek için yüzyıllardır kullanılır. Kendine özgü teknikler ve uygulamalarla, masajın gücü, insanların yaşam kalitesini artırmak ve genel sağlık durumlarını iyileştirmek için kullanılır. Bali, Tayland gibi yerler masajıyla ünlü bildiğiniz üzere. Sadece bu deneyimi yaşamak için bu ülkelere seyahat edenler bile var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCY7o9...
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Bir adam Tayland'da yaptırdı Ateş Masajı deneyimini paylaştı.

Bir adam Tayland'da yaptırdı Ateş Masajı deneyimini paylaştı.

Rahatlamak yerine daha da gerilen adamın o anları izleyenleri güldürdü.

Rahatlamak yerine daha da gerilen adamın o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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