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Yemek Videoları ile Tanınan Albert Cancook ve Tommy Winkler Bütün Gün Türk Yemekleriyle Beslendi

Yemek Videoları ile Tanınan Albert Cancook ve Tommy Winkler Bütün Gün Türk Yemekleriyle Beslendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 13:27

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Albert Cancook ve Tommy Winkler isimli sosyal medya fenomenlerinin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Albert Cancook bir aşçı ve yaptığı birbirinden leziz yemeklerle tanınıyor. Hatta kendisi eski MasterChef yarışmacısı Elidemir ile de çiğ köfte yaptığı bir video çekmiş, video beğeni toplamıştı. Tommy Winkler ise yemek tadım videoları ile biliniyor. İkili Türkiye'de bir araya geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCZmGD...
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Tüm gün boyunca ülkemizin yemeklerini tadan ikili, saat saat yediklerini paylaştı.

Tüm gün boyunca ülkemizin yemeklerini tadan ikili, saat saat yediklerini paylaştı.

Aynı gün içinde sayısız yemek tadan ikilinin videosu kısa sürede viral oldu.

Aynı gün içinde sayısız yemek tadan ikilinin videosu kısa sürede viral oldu.

İşte o video;

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