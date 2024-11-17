Yemek Videoları ile Tanınan Albert Cancook ve Tommy Winkler Bütün Gün Türk Yemekleriyle Beslendi

Albert Cancook ve Tommy Winkler isimli sosyal medya fenomenlerinin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Albert Cancook bir aşçı ve yaptığı birbirinden leziz yemeklerle tanınıyor. Hatta kendisi eski MasterChef yarışmacısı Elidemir ile de çiğ köfte yaptığı bir video çekmiş, video beğeni toplamıştı. Tommy Winkler ise yemek tadım videoları ile biliniyor. İkili Türkiye'de bir araya geldi.