Ülkemizin Turistik Bölgelerini Ziyaret Eden Koreli Aile Yaşadıkları Şaşkınlığı Paylaştı

Türkiye, adeta bir turizm cenneti. Zengin tarihi geçmişi, benzersiz doğal güzellikleri, çeşitli kültürleri ve lezzetli mutfağı ile her yıl milyonlarca turisti ağırlıyoruz. Bu eşsiz güzellikleriyle, Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kendine özgü birçok özelliği ile Türkiye, turizm sektöründe önemli bir konuma sahip. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemizde hem yazın hem de kışın turistler için aktiviteler bitmiyor.