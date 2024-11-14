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İlk Kez Katar'ı Ziyaret Eden Bir Çift Gördüğü Manzaralar Karşısında Yaşadıkları Şaşkınlığı Paylaştı

İlk Kez Katar'ı Ziyaret Eden Bir Çift Gördüğü Manzaralar Karşısında Yaşadıkları Şaşkınlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 15:17

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Katar dünyanın en zengin ülkesi olarak biliniyor. Bu küçük ama güçlü ülke, ekonomik gücünü ve refahını, zengin doğal kaynakları ve stratejik konumu sayesinde elde ediyor. Katar'ın son dönemdeki bu ünü, onu gezginlerin de en gözde destinasyonlarından biri haline getirdi. Bu ülke, sadece ekonomik gücüyle değil, aynı zamanda kültürel zenginliği ile de biliniyor. Bu yüzden sık sık Katar'ı ziyaret eden gezginlerin videolarına rastlıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-xnMe...
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İlk kez Katar'a giden bir çift, gördükleri karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.

İlk kez Katar'a giden bir çift, gördükleri karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.

Sessiz, sakin, temiz sokakları ve etkileyici manzaralarıyla Katar, izleyenleri de şaşırttı.

Sessiz, sakin, temiz sokakları ve etkileyici manzaralarıyla Katar, izleyenleri de şaşırttı.

İşte o video;

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