Güney Sudan'da Bulunan Mundari Kabilesi'nin Günlük Yaşamı Modern Dünya ve 21. Yüzyıl Hakkında Düşündürecek

Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Ancak bu ilerlemelerin ışığı, dünyanın her köşesine ulaşmış değil. Hala, teknolojinin en basit formlarıyla bile tanışmamış, geleneksel yaşamlarını sürdüren kabileler mevcut. Bu kabileler, modern dünyanın sunduğu olanaklardan mahrum, kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını koruyarak varlıklarını sürdürüyorlar. Onlar için sıradan olan pek çok şey bize eski bir film sahnesi gibi geliyor.