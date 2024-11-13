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Güney Sudan'da Bulunan Mundari Kabilesi'nin Günlük Yaşamı Modern Dünya ve 21. Yüzyıl Hakkında Düşündürecek

Güney Sudan'da Bulunan Mundari Kabilesi'nin Günlük Yaşamı Modern Dünya ve 21. Yüzyıl Hakkında Düşündürecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 22:09

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Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilikle karşılaşıyoruz. Ancak bu ilerlemelerin ışığı, dünyanın her köşesine ulaşmış değil. Hala, teknolojinin en basit formlarıyla bile tanışmamış, geleneksel yaşamlarını sürdüren kabileler mevcut. Bu kabileler, modern dünyanın sunduğu olanaklardan mahrum, kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını koruyarak varlıklarını sürdürüyorlar. Onlar için sıradan olan pek çok şey bize eski bir film sahnesi gibi geliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCSMcQ...
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Sudan'ın güneyinde bulunan Mundari Kabilesi'nin günlük yaşamından kesitler paylaşıldı.

Sudan'ın güneyinde bulunan Mundari Kabilesi'nin günlük yaşamından kesitler paylaşıldı.

Günümüz dünyasından çok uzak görünen o görüntüler modern yaşam ve 21. yüzyıl üzerine düşündürdü.

Günümüz dünyasından çok uzak görünen o görüntüler modern yaşam ve 21. yüzyıl üzerine düşündürdü.

İşte o kabile;

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