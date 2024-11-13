Dizimizin Yeni Sezonu Geldi: Hepimizin Günde Birkaç Kere İzlediği "My Arkadash" Videosunun Devamı Paylaşıldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@camerveeee/vi...
Geçtiğimiz günlerde hepimizin sosyal medyasını ele geçiren 'My Arkadash' videosunu bilmeyeniniz yoktur. Nerede karşımıza çıksa en az 4-5 kere tekrar tekrar izlediğimiz video hepimizin günlük pozitiflik ihtiyacını tek başına karşılıyor bir süredir. İngiliz bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Minik Sophia, İngilizcesiyle hem hepimizin kalbini eritiyor hem de her birimize İngilizce öğretiyor. Henüz 1,5 yaşında olan Sophia'nın aksanı herkesi kendisine hayran bırakıyor. Sonunda o meşhur videonun devamı da geldi.
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Sophia'nın videolarını paylaşan halası, yoğun istek üzerine videonun uzun halini de paylaştı.
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Sophia'nın yine bütün sevimliliğiyle kalbimizi ısıttığı o videonun devamı, herkese uzun süredir beklediği bir dizinin yeni sezonu gelmiş gibi hissettirdi.
İşte o vidoe;
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