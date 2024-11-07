Bir Öğretmen Öğrencilerine İlerde Ne Olmak İstediklerini Sordu ve Onlara Unutamayacakları Bir Hediye Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCB1_P...
Yapay zeka, modern dünyamızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İşlevselliği ve geniş kapsamlı kullanım alanları ile hayatımızın her köşesine nüfuz ediyor. Teknolojiye olan bağımlılığımızın artmasıyla birlikte, yapay zeka da birçok alanda kendini göstermeye başladı. İster evde, ister iş yerinde, isterse eğitim alanında olsun, yapay zekanın etkisi artık her yerde hissediliyor. Aynı zamanda yapay zeka birbirinden yaratıcı çalışmalar için de kullanılabiliyor.
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Bir öğretmen, öğrencilerine ilerde yapmak istedikleri mesleği sordu ve yapay zeka ile onları ilerde o meslekleri yaparken resmetti.
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Öğrencilerin resimleri gördüğü anda yaşadıkları mutluluk izleyenlerinde kalbini ısıttı.
İşte o video;
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