"My Arkadash" Dediği Videosu ile Hepimizi Pamuk Gibi Yapan Minik Sophia'dan Yeni Video Geldi

Halasıyla sohbet ettiği videoda Türkçe ve İngilizce kelimeleri bir arada kullanan minik Sophia hepimizin sosyal medyasını ele geçirdi bildiğiniz üzere. 'My arkadash here' dediği video ile kalpleri eriten minik Sophia ve ablası Ayla yıllardır öğrenemediğimiz İngilizce'yi öğretmeye kararlı.