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"My Arkadash" Dediği Videosu ile Hepimizi Pamuk Gibi Yapan Minik Sophia'dan Yeni Video Geldi

"My Arkadash" Dediği Videosu ile Hepimizi Pamuk Gibi Yapan Minik Sophia'dan Yeni Video Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 16:51

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Halasıyla sohbet ettiği videoda Türkçe ve İngilizce kelimeleri bir arada kullanan minik Sophia hepimizin sosyal medyasını ele geçirdi bildiğiniz üzere. 'My arkadash here' dediği video ile kalpleri eriten minik Sophia ve ablası Ayla yıllardır öğrenemediğimiz İngilizce'yi öğretmeye kararlı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB_dDB...

Sizinle ilk videoyu burada paylaşmıştık;

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Sophia ve Ayla'dan yine kalpleri eriten bir video geldi.

Sophia ve Ayla'dan yine kalpleri eriten bir video geldi.

"Excuse me, pardon" diyerek yeni bir kalıbın kilidini açan Sophia'nın yeni videosu da beğeni topladı.

"Excuse me, pardon" diyerek yeni bir kalıbın kilidini açan Sophia'nın yeni videosu da beğeni topladı.

İşte o video;

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