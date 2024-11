En Tatlı Sabotaj: Bir Yüzme Yarışında Yarışma Yanlışlıkla Seyirciler Arasındaki Çocuğun Düdüğüyle Başladı

Çocuklar, dünyanın en neşeli ve eğlenceli canlıları. Onların varlığı, hayatın her anını sürprizlerle dolu kılar. Her biri, kendine özgü bir dünya olan bu minik yaratıklar, yaşamın sıradanlığını kırar ve her günü bir festival havasına dönüştürürler.