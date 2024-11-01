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En Tatlı Sabotaj: Bir Yüzme Yarışında Yarışma Yanlışlıkla Seyirciler Arasındaki Çocuğun Düdüğüyle Başladı

En Tatlı Sabotaj: Bir Yüzme Yarışında Yarışma Yanlışlıkla Seyirciler Arasındaki Çocuğun Düdüğüyle Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 23:33

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Çocuklar, dünyanın en neşeli ve eğlenceli canlıları. Onların varlığı, hayatın her anını sürprizlerle dolu kılar. Her biri, kendine özgü bir dünya olan bu minik yaratıklar, yaşamın sıradanlığını kırar ve her günü bir festival havasına dönüştürürler.

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Bir yüzme yarışında seyirci koltuğunda oturan bir minik, olmadık bir zamanda oyuncağıyla oynamak istedi.

Bir yüzme yarışında seyirci koltuğunda oturan bir minik, olmadık bir zamanda oyuncağıyla oynamak istedi.

Oyuncağın çıkardığı sesi yarış düdüğü sanan yarışmacılar suya atlayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Oyuncağın çıkardığı sesi yarış düdüğü sanan yarışmacılar suya atlayınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

İşte o yarış;

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