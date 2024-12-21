Restoranda Ali Koç ile Denk Gelen Taraftar: “Siz Hiç Hayallerinizi Yıkan Adamla Karşılıklı Oturdunuz mu?”

Türkiye'nin en zenginlerinden Ali Koç bir süredir Fenerbahçe'nin başında bildiğiniz üzere. Fakat oldukça da tartışmalı bir isim. Bilindiği üzere, Koç'un liderliği altında Fenerbahçe, çeşitli zorluklarla karşılaştı ve bu durum, onun yönetim tarzını sorgulayan birçok eleştiriye neden oldu. Ancak, tartışmaların odağındaki isim olmasına rağmen, Koç'un Fenerbahçe'yi bırakmadı. Bu konuda Fenerbahçe taraftarı ikiye bölünmüş durumda.