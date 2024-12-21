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Restoranda Ali Koç ile Denk Gelen Taraftar: “Siz Hiç Hayallerinizi Yıkan Adamla Karşılıklı Oturdunuz mu?”

Restoranda Ali Koç ile Denk Gelen Taraftar: “Siz Hiç Hayallerinizi Yıkan Adamla Karşılıklı Oturdunuz mu?”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 21:02

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Türkiye'nin en zenginlerinden Ali Koç bir süredir Fenerbahçe'nin başında bildiğiniz üzere. Fakat oldukça da tartışmalı bir isim. Bilindiği üzere, Koç'un liderliği altında Fenerbahçe, çeşitli zorluklarla karşılaştı ve bu durum, onun yönetim tarzını sorgulayan birçok eleştiriye neden oldu. Ancak, tartışmaların odağındaki isim olmasına rağmen, Koç'un Fenerbahçe'yi bırakmadı. Bu konuda Fenerbahçe taraftarı ikiye bölünmüş durumda.

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Bir Fenerbahçe taraftarı yemek yediği bir restoranda karşı masasında Ali Koç’un yemek yediğini gördü.

Bir Fenerbahçe taraftarı yemek yediği bir restoranda karşı masasında Ali Koç’un yemek yediğini gördü.

Gizlice kaydettiği o anlar “Siz hiç hayallerinizi yıkan adamla karşılıklı oturmak zorunda kaldınız mı?” notuyla paylaştı.

Gizlice kaydettiği o anlar “Siz hiç hayallerinizi yıkan adamla karşılıklı oturmak zorunda kaldınız mı?” notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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