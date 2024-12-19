Yine Fenomen Kavgası: Cenk Hoca Hakkında Konuştuğu İddiasıyla Bir Başka Sosyal Medya Fenomenine Saldırdı

Son dönemde sosyal medya fenomenleri arasındaki kavgalara oldukça sık rastlıyoruz. Bu tür olaylar genellikle herkesin gözü önünde gerçekleşiyor ve bir bakıma sosyal medyanın nabzını belirliyor. Bu durum, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekerek, sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde iki kadın sosyal medya fenomeninin kavgası hastanede bitmiş, fenomenlerden biri diğerini silahla yaralamıştı. Yine iki sosyal medya fenomeninin kavgası sosyal medyada gündem oldu.