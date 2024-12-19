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Yine Fenomen Kavgası: Cenk Hoca Hakkında Konuştuğu İddiasıyla Bir Başka Sosyal Medya Fenomenine Saldırdı

Yine Fenomen Kavgası: Cenk Hoca Hakkında Konuştuğu İddiasıyla Bir Başka Sosyal Medya Fenomenine Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 21:31

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Son dönemde sosyal medya fenomenleri arasındaki kavgalara oldukça sık rastlıyoruz. Bu tür olaylar genellikle herkesin gözü önünde gerçekleşiyor ve bir bakıma sosyal medyanın nabzını belirliyor. Bu durum, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekerek, sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde iki kadın sosyal medya fenomeninin kavgası hastanede bitmiş, fenomenlerden biri diğerini silahla yaralamıştı. Yine iki sosyal medya fenomeninin kavgası sosyal medyada gündem oldu.

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Cenk Hoca olarak bilinen bir içerik üretici, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan "Ankaralı Fenomen" isimli bir başka içerik üreticisine hakkında konuştuğu iddiasıyla saldırdı.

Cenk Hoca olarak bilinen bir içerik üretici, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan "Ankaralı Fenomen" isimli bir başka içerik üreticisine hakkında konuştuğu iddiasıyla saldırdı.

Sokak ortasında gerçekleşen kavganın kurgu olduğu iddia edildi.

Sokak ortasında gerçekleşen kavganın kurgu olduğu iddia edildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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