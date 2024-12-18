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Evinde Beslediği Vahşi Kediler İçin 'Taze Yiyecekler' Sipariş Eden Kadının Akıl Tutulması Yaşatan Kargosu

Evinde Beslediği Vahşi Kediler İçin 'Taze Yiyecekler' Sipariş Eden Kadının Akıl Tutulması Yaşatan Kargosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.12.2024 - 23:17

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Evcil hayvanlar konusu, her birey için farklı bir anlam taşır. Kimi için bir dost, kimi için bir aile üyesi, kimi içinse sadece bir yaşam arkadaşıdır. Onlar, bizimle aynı evi paylaşan, sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi bizimle birlikte yaşayan canlılar. Onlarla kurduğumuz bağ, onları sadece birer hayvan olmaktan çıkarıp, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Elbette bize yol arkadaşı olacak hayvanı kendi yaşam tarzımıza göre seçeriz. Fakat bazıları bu konuda sınır tanımıyor ve tüm yaşamını kendi evcil dostuna göre değiştiriyor.

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Bir kadın evinde beslediği Serval Kedisi ve Karakulak cinsi iki vahşi kedi için yiyecek sipariş etti.

Bir kadın evinde beslediği Serval Kedisi ve Karakulak cinsi iki vahşi kedi için yiyecek sipariş etti.

Sipariş ettiği kutuyu açtığı anı takipçileriyle paylaşan kadın izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sipariş ettiği kutuyu açtığı anı takipçileriyle paylaşan kadın izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o sipariş;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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palpito21

Bu ne ya korktum, kedi severim ama bunlar ürkütücü beni bile yerler 😵‍💫

Turgut Güler

Vay arkadaş!! İsviçre'li bilim adamları ne yiyorsa bunlar da aynısını yiyor, insanın kedi olası geliyor

Otto Skorzeny

😀😀