Meğer Sallamıyormuş: Neşeli Günler Filminde Ziya'nın Meşhur Aslan Avı Sahnesi Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Yeşilçam, unutulmaz karakterlerin hayat bulduğu, her biri birer efsane olan kahramanlarla dolu. Her biri, izleyicinin kalbinde derin izler bırakan, kendine özgü özellikleri ve hikayeleri ile Yeşilçam'ın unutulmaz parçaları. Onlardan biri de yalanlarıyla meşhur Ziya elbette. Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı Neşeli Günler filminde, Münir Özkul'un kardeşi Ziya'yı canlandıran Şener Şen her bir repliği ile hafızalarımıza kazındı. Özellikle meşhur 'aslan avı' hikayesi birçoğumuzun ezberindedir.
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Sahneyi yeniden hatırlamak isteyenler için buraya bırakalım;
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'alpgenart' isimli sosyal medya kullanıcısı Ziya'nın meşhur aslan avı sahnesini yapay zeka ile canlandırdı.
Video kısa sürede beğeni toplarken, çakı detayı dikkat çekti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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