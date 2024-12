Meğer Sallamıyormuş: Neşeli Günler Filminde Ziya'nın Meşhur Aslan Avı Sahnesi Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Yeşilçam, unutulmaz karakterlerin hayat bulduğu, her biri birer efsane olan kahramanlarla dolu. Her biri, izleyicinin kalbinde derin izler bırakan, kendine özgü özellikleri ve hikayeleri ile Yeşilçam'ın unutulmaz parçaları. Onlardan biri de yalanlarıyla meşhur Ziya elbette. Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı Neşeli Günler filminde, Münir Özkul'un kardeşi Ziya'yı canlandıran Şener Şen her bir repliği ile hafızalarımıza kazındı. Özellikle meşhur 'aslan avı' hikayesi birçoğumuzun ezberindedir.