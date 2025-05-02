Bir TikTok Kullanıcısı Kendisini Evlat Edinen Aile Tarafından Uğradığı İstismarı Anlattı

Çocuk yetiştirmek, hayatın en büyük ve en önemli sorumluluklarından biri. Bu, sadece bir çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını değil aynı zamanda onun duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimini de desteklemeyi gerektirir. Bu süreç, çocuğun hayatının her aşamasında devam eder ve ebeveynlerin çocuklarına sağlam bir temel atmasını sağlar. Bu temel, çocukların hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

Bir TikTok kullanıcısı, kendisini evlat edinen aile tarafından uğradığı istismarı anlattı. Çocuk yaşında yaşadıkları dinleyenlerin kalbini acıtırken kendisine pek çok kişiden destek geldi.