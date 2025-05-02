Bir TikTok Kullanıcısı Kendisini Evlat Edinen Aile Tarafından Uğradığı İstismarı Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@noruyaku/vide...
Çocuk yetiştirmek, hayatın en büyük ve en önemli sorumluluklarından biri. Bu, sadece bir çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını değil aynı zamanda onun duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimini de desteklemeyi gerektirir. Bu süreç, çocuğun hayatının her aşamasında devam eder ve ebeveynlerin çocuklarına sağlam bir temel atmasını sağlar. Bu temel, çocukların hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı dayanıklı olmalarını sağlar.
Bir TikTok kullanıcısı, kendisini evlat edinen aile tarafından uğradığı istismarı anlattı. Çocuk yaşında yaşadıkları dinleyenlerin kalbini acıtırken kendisine pek çok kişiden destek geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuk sahibi olmak, büyük bir sorumluluk gerektirirken, evlat edinmek daha fazla özen gerektirir.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın