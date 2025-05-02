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Bir TikTok Kullanıcısı Kendisini Evlat Edinen Aile Tarafından Uğradığı İstismarı Anlattı

Bir TikTok Kullanıcısı Kendisini Evlat Edinen Aile Tarafından Uğradığı İstismarı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 23:26

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Çocuk yetiştirmek, hayatın en büyük ve en önemli sorumluluklarından biri. Bu, sadece bir çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını değil aynı zamanda onun duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimini de desteklemeyi gerektirir. Bu süreç, çocuğun hayatının her aşamasında devam eder ve ebeveynlerin çocuklarına sağlam bir temel atmasını sağlar. Bu temel, çocukların hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı dayanıklı olmalarını sağlar. 

Bir TikTok kullanıcısı, kendisini evlat edinen aile tarafından uğradığı istismarı anlattı. Çocuk yaşında yaşadıkları dinleyenlerin kalbini acıtırken kendisine pek çok kişiden destek geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@noruyaku/vide...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuk sahibi olmak, büyük bir sorumluluk gerektirirken, evlat edinmek daha fazla özen gerektirir.

Çocuk sahibi olmak, büyük bir sorumluluk gerektirirken, evlat edinmek daha fazla özen gerektirir.

Bu nedenle, evlat edinme yoluna giden ailelerin, bu sürecin getireceği sorumlulukları tam anlamıyla kavramaları ve bu zorlu yolculuğa hazırlıklı olmaları gerekir. Evlat edinme, sadece bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda ailenin de hayatını sonsuza dek değiştirir. Bu yüzden, evlat edinme sürecine giren herkesin, bu durumun ciddiyetini ve gerektirdiği özeni anlaması önemlidir. Bu sorumluluğu alamayacak kişiler hem çocuğu hem kendilerini zorlu bir sürece mahkum ederken, onarılmayacak hasarlar bırakabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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