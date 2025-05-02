Garanti Bankası’ndan Erişim Sorunu Açıklaması: Tüm Şubelerimiz Bu Gece 12’ye Kadar Açık Olacak
Garanti Bankası müşterileri bugün Garanti BBVA mobil uygulamasına erişimde sıkıntı yaşadı. 2 Mayıs günü yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz” mesajıyla karşılaştı. Garanti BBVA’da konuya dair yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada bu gece (2 Mayıs) saat 00.00'a kadar tüm şubelerin açık olacağı bildirildi.
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“Yaşanan kesinti teknik aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı riski barındırmamaktadır.”
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"Tüm şubelerimiz bu gece 00.00’a kadar açık olacaktır.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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