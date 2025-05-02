onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Garanti Bankası’ndan Erişim Sorunu Açıklaması: Tüm Şubelerimiz Bu Gece 12’ye Kadar Açık Olacak

Garanti Bankası’ndan Erişim Sorunu Açıklaması: Tüm Şubelerimiz Bu Gece 12’ye Kadar Açık Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 21:45

Garanti Bankası müşterileri bugün Garanti BBVA mobil uygulamasına erişimde sıkıntı yaşadı. 2 Mayıs günü yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz” mesajıyla karşılaştı. Garanti BBVA’da konuya dair yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada bu gece (2 Mayıs) saat 00.00'a kadar tüm şubelerin açık olacağı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yaşanan kesinti teknik aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı riski barındırmamaktadır.”

“Yaşanan kesinti teknik aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı riski barındırmamaktadır.”

Mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar  'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısıyla karşılaştı. Uygulamaya erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sorunu X hesaplarından dile getirdi. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yaşanan sıkıntı teknik bir aksaklıktan kaynaklı olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır” denildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.”

"Tüm şubelerimiz bu gece 00.00’a kadar açık olacaktır.”

"Tüm şubelerimiz bu gece 00.00’a kadar açık olacaktır.”
twitter.com

Yaşanan teknik aksalığın devam etmesinin ardından Garanti BBVA'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklama şöyle 👇 

'Bankamız dijital kanallar ve Çağrı Merkezimizde yaşanan teknik aksaklık devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için, AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00.00’a kadar açık olacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın