Garanti Bankası’ndan Erişim Sorunu Açıklaması: Tüm Şubelerimiz Bu Gece 12’ye Kadar Açık Olacak

Mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar 'Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısıyla karşılaştı. Uygulamaya erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sorunu X hesaplarından dile getirdi. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yaşanan sıkıntı teknik bir aksaklıktan kaynaklı olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır” denildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.

İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.”