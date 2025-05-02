Ekrem İmamoğlu “19 Mart Darbesi Nasıl Yapıldı?” Başlıklı Belgeselini YouTube Hesabından Paylaştı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_Rg_B...
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım gerçekleştirdi. İmamoğlu, 19 Mart belgeselinin yayınlandığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun YouTube hesabından yayınlanan belgesele '19 Mart Darbesi Nasıl Yapıldı?' başlığı atıldı.
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45 dakikalık belgeseli buradan izleyebilirsiniz 👇
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Video YouTube hesabından yayınlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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