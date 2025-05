"Deprem İçin Büyük Fırsat!" AKP Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı Kanal İstanbul’u Bu Sözlerle Savundu

Mustafa Ilıcalı, Kanal Istanbul’un Boğaz’daki gemi trafiği ve kazaları önlemek için önem taşıdığını ifade etti. Kanal İstanbul’a karşı çıkanların teknik bilgiye sahip olmadığını iddia eden Ilıcalı, karşı çıkmaların sırf “muhalefet yapmak için olduğunu” ileri sürdü. Kanal İstanbul’un megakent için mecburiyet olduğunu öne süren Ilıcalı, “İstanbul Boğazı'nda her geçen gün gemi boyutları ve yük miktarı artarak devam ediyor. Dip dalgaları ve keskin dönüşler nedeniyle de kaza riski her an mevcut. Geçmişte boğazda yaşanan kazalar ve yangınlar da bunu gösteriyor. Allah korusun, telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamak için Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi mecburiyettir” dedi.

