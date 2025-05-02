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"Deprem İçin Büyük Fırsat!" AKP Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı Kanal İstanbul’u Bu Sözlerle Savundu

"Deprem İçin Büyük Fırsat!" AKP Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı Kanal İstanbul’u Bu Sözlerle Savundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.05.2025 - 20:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı çıktığı hükümetin ise yapmakta ısrar ettiği Kanal İstanbul’a yönelik tartışmalar hız kazandı. AKP eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuştu. Ilıcalı, Kanal İstanbul’u deprem üzerinden savundu. İşte o ifadeler.

Kaynak: https://www.tgrthaber.com/gundem/kana...
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“Teknik bilgiye sahip olmadan siyaseten muhalefet yapmak için karşı geliyorlar.”

“Teknik bilgiye sahip olmadan siyaseten muhalefet yapmak için karşı geliyorlar.”

Mustafa Ilıcalı, Kanal Istanbul’un Boğaz’daki gemi trafiği ve kazaları önlemek için önem taşıdığını ifade etti. Kanal İstanbul’a karşı çıkanların teknik bilgiye sahip olmadığını iddia eden Ilıcalı, karşı çıkmaların sırf “muhalefet yapmak için olduğunu” ileri sürdü. Kanal İstanbul’un megakent için mecburiyet olduğunu öne süren Ilıcalı, “İstanbul Boğazı'nda her geçen gün gemi boyutları ve yük miktarı artarak devam ediyor. Dip dalgaları ve keskin dönüşler nedeniyle de kaza riski her an mevcut. Geçmişte boğazda yaşanan kazalar ve yangınlar da bunu gösteriyor. Allah korusun, telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamak için Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesi mecburiyettir” dedi.

Kaynak

Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul’un deprem riski yüksek yerler için fırsat olduğunu iddia etti.

Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul’un deprem riski yüksek yerler için fırsat olduğunu iddia etti.

Ilıcalı, Kanal İstanbul’u deprem üzerinden savundu ve İstanbul için fırsat olduğunu söyledi. Ilıcalı’nın sözleri şöyle oldu:

“Kanal çevresinde planlanan rezerv alanlar, deprem riski yüksek bölgelerdeki nüfusu güvenli bölgelere taşımak için bir fırsat. Bu, ilave nüfus getirmeden mevcut nüfusu planlı bir şekilde yeniden yerleştirmek anlamına geliyor.”

Kanal İstanbul’un çevreye faydası olacağını ileri süren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanal İstanbul’un çevreye faydası olacağını ileri süren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Boğaz'daki gemi trafiğinin neden olduğu hava ve deniz kirliliği, tarihi yarımadadaki yapıları bile tehdit ediyor. Kanal İstanbul, bu riskleri azaltacak ve çevreye her anlamda olumlu katkılar sağlayacak. Ayrıca kanaldan elde edilen geçiş gelirleri, tıpkı Panama ve Süveyş kanallarında olduğu gibi, ülkemize ekonomik katkı sağlayacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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zyd

adak adadım, iktidarın değiştiği gün kurbanım var, Allahta bizi bir daha bu (dinbaz mı desem, siyasal islamcı mı desem, tabir bile bulamıyorum çünkü ne olduk... Devamını Gör

Bozkurt

İktidarın değiştiği gün adaklık kurban fiyatlarında ciddi bir artış beklediğimden buna cesaret edemedim ben.

ayzin

Yalan artık soy isimleri olmuş

SsS

3 milyon fazla kazanıcam diye memleketinin 3 gün sonrasını umursamayan insana siyasal islamcı denir. bunu biliyoz zaten, haber değeri bile yok