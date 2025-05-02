"Deprem İçin Büyük Fırsat!" AKP Eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı Kanal İstanbul’u Bu Sözlerle Savundu
Kaynak: https://www.tgrthaber.com/gundem/kana...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşı çıktığı hükümetin ise yapmakta ısrar ettiği Kanal İstanbul’a yönelik tartışmalar hız kazandı. AKP eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuştu. Ilıcalı, Kanal İstanbul’u deprem üzerinden savundu. İşte o ifadeler.
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“Teknik bilgiye sahip olmadan siyaseten muhalefet yapmak için karşı geliyorlar.”
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Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul’un deprem riski yüksek yerler için fırsat olduğunu iddia etti.
Kanal İstanbul’un çevreye faydası olacağını ileri süren Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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adak adadım, iktidarın değiştiği gün kurbanım var, Allahta bizi bir daha bu (dinbaz mı desem, siyasal islamcı mı desem, tabir bile bulamıyorum çünkü ne olduk... Devamını Gör
İktidarın değiştiği gün adaklık kurban fiyatlarında ciddi bir artış beklediğimden buna cesaret edemedim ben.
Yalan artık soy isimleri olmuş
3 milyon fazla kazanıcam diye memleketinin 3 gün sonrasını umursamayan insana siyasal islamcı denir. bunu biliyoz zaten, haber değeri bile yok