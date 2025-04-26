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CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi

CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2025 - 16:56

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CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 81 ilde halkla buluşacaklarını açıklamıştı. CHP ekibi bugün Mersin'de halkla buluştu. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Kanal İstanbul ile ilgili adımlar atılması hakkında konuştu. Özel, operasyonun sebebinin yolsuzluk değil, Kanal İstanbul Projesi olduğunu söyledi.

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"Mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa, Tayyip Erdoğan yok; onun için saldırıyor arkadaşlarımıza." diyen Özel, İSKİ Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına da değindi.

"Mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa, Tayyip Erdoğan yok; onun için saldırıyor arkadaşlarımıza." diyen Özel, İSKİ Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına da değindi.

'Türk pasaportu garantili evler. Tayyip Erdoğan Katardakilere, Arap şeyhlerine güzel daireler vadediyordu. Bunu gören İSKİ itiraz etti. İSKİ'nin Genel Müdürü Şafak Başa, buna en temelden itiraz eden kişi olarak Ekrem Başkan'a gitti, bilgi notlarını sundu. Kaçak olduğu için TOKİ'ye bunları yıkım kararı verdiğini bildirir yazıyı dün yolladı ve bu sabah, 40 gün önceki operasyonlarda hakkında hiçbir iddia olmayan İSKİ'nin yöneticileri şafak baskını ile gözaltına alındı. Mesele yolsuzluk değil mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok, onun için saldırıyor arkadaşlarımıza'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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