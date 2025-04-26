CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi

'Türk pasaportu garantili evler. Tayyip Erdoğan Katardakilere, Arap şeyhlerine güzel daireler vadediyordu. Bunu gören İSKİ itiraz etti. İSKİ'nin Genel Müdürü Şafak Başa, buna en temelden itiraz eden kişi olarak Ekrem Başkan'a gitti, bilgi notlarını sundu. Kaçak olduğu için TOKİ'ye bunları yıkım kararı verdiğini bildirir yazıyı dün yolladı ve bu sabah, 40 gün önceki operasyonlarda hakkında hiçbir iddia olmayan İSKİ'nin yöneticileri şafak baskını ile gözaltına alındı. Mesele yolsuzluk değil mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok, onun için saldırıyor arkadaşlarımıza'