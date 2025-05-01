Bakan Kurum’un ‘Gündemimizde Yok’ Dediği Kanal İstanbul İçin Abdulkadir Uraloğlu ‘Vazgeçmedik’ Dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yapılan AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisine gelen Kanal İstanbul sorusuna “Kanal İstanbul’la ilgili şu an bir gündemimiz yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim” demişti.

Bu açıklamadan sonra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ise farklı bir açıklama geldi. Uraloğlu yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik' dedi.