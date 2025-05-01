onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Kurum’un ‘Gündemimizde Yok’ Dediği Kanal İstanbul İçin Abdulkadir Uraloğlu ‘Vazgeçmedik’ Dedi

Bakan Kurum’un ‘Gündemimizde Yok’ Dediği Kanal İstanbul İçin Abdulkadir Uraloğlu ‘Vazgeçmedik’ Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 12:28

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yapılan AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisine gelen Kanal İstanbul sorusuna “Kanal İstanbul’la ilgili şu an bir gündemimiz yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim” demişti. 

Bu açıklamadan sonra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ise farklı bir açıklama geldi. Uraloğlu yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Kurum, Kanal İstanbul için ‘Gündemimizde yok’ demişti.

Murat Kurum, Kanal İstanbul için ‘Gündemimizde yok’ demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada kendisine sorulan Kanal İstanbul sorusuna “Kanal İstanbul’la ilgili şu an bir gündemimiz yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim” demişti.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Murat Kurum’un tam aksi yönde bir açıklama geldi.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Murat Kurum’un tam aksi yönde bir açıklama geldi.

Abdülkadir Uraloğlu, Murat Kurum’un ‘Gündemimizde yok’ dediği Kanal İstanbul hakkında “Yakın zamanda değil ama kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik, zamanını istişare edeceğiz, vatandaşın görüşlerini dinledik' ifadelerini kullandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.