Bakan Kurum’un ‘Gündemimizde Yok’ Dediği Kanal İstanbul İçin Abdulkadir Uraloğlu ‘Vazgeçmedik’ Dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yapılan AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisine gelen Kanal İstanbul sorusuna “Kanal İstanbul’la ilgili şu an bir gündemimiz yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim” demişti.
Bu açıklamadan sonra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ise farklı bir açıklama geldi. Uraloğlu yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik' dedi.
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Murat Kurum, Kanal İstanbul için ‘Gündemimizde yok’ demişti.
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Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’ndan Murat Kurum’un tam aksi yönde bir açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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