Bakan Murat Kurum Açıkladı: "Kanal İstanbul ile İlgili Gündemimiz Yok!"
Kanal İstanbul projesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yeniden gündeme gelmişti. Katar’da Kanal İstanbul’un çevresinde bulunacak yerleşim yerlerinin reklamlarının yapılmaya başlandığı iddia ediliyordu.
Ayrıca Kanal İstanbul projesinin güzergahında bulunan Sazlıdere Barajı havzasında inşaat başlamıştı.
Tüm bunlar olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM’de yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını söyledi.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeler yaşanmıştı.
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Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Atın yalanı atın halk koyun yer nasıl olsa!
Ya daha yeni Cumhurbaşkanı’nın kanal İstanbul tanıtımı videosu servis edildi . Siz bu milletle daha ne kadar dalga geçeceksiniz ? Projenin bazı köprü ayaklar... Devamını Gör
Yalancıyı ?