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Bakan Murat Kurum Açıkladı: "Kanal İstanbul ile İlgili Gündemimiz Yok!"

Bakan Murat Kurum Açıkladı: "Kanal İstanbul ile İlgili Gündemimiz Yok!"

Kanal İstanbul
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:59

Kanal İstanbul projesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yeniden gündeme gelmişti. Katar’da Kanal İstanbul’un çevresinde bulunacak yerleşim yerlerinin reklamlarının yapılmaya başlandığı iddia ediliyordu.

Ayrıca Kanal İstanbul projesinin güzergahında bulunan Sazlıdere Barajı havzasında inşaat başlamıştı.

Tüm bunlar olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM’de yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeler yaşanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeler yaşanmıştı.

CHP, projenin güzergahında bulunan Sazlıdere Barajı çevresinde başlayan inşaatın Kanal İstanbul ile alakalı olduğunu iddia etmiş, AKP tarafı ise inşaatın TOKİ projesi olarak yapıldığını ve Kanal İstanbul ile ilgisi olmadığını açıklamıştı.

Ayrıca Katar’da Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yapılar için reklamlar yayınlandığı iddia ediliyordu.

Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını açıkladı.

AKP’nin TBMM’deki grup toplantısına katılan Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gündemde olmadığını söyledi.

Murat Kurum’un açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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DarkPrincess

Atın yalanı atın halk koyun yer nasıl olsa!

Kaan Doğan

Ya daha yeni Cumhurbaşkanı’nın kanal İstanbul tanıtımı videosu servis edildi . Siz bu milletle daha ne kadar dalga geçeceksiniz ? Projenin bazı köprü ayaklar... Devamını Gör

Ufuk Güzin

Yalancıyı ?