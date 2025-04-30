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CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan Espressolab Açıklaması: Tepkiler de Gecikmedi

CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan Espressolab Açıklaması: Tepkiler de Gecikmedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçmenlerine boykot yapılacak firmaları duyurmuştu.

CHP’nin boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab yaptığı açıklama ile boykot kararının yanlış olduğunu savundu. Şirketin açıklamasına sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 1 aydan fazla süredir tutuklu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 1 aydan fazla süredir tutuklu.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP lideri Özgür Özel boykot yapılacak firmaların isimlerini açıklamıştı. CHP’nin boykot listesinde bulunan Espressolab’e AKP’li isimlerden ise destek gelmişti.

Espressolab sosyal medyadan “Hakkımızda doğru bilinen yanlışlar” diyerek açıklama yaptı ve üniversitelerde tekel olmadıklarını, Topbaş ailesi ile aralarında sadece akrabalık bağı olduğunu, devletten destek almadıklarını açıkladı.

Espressolab’in yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

Espressolab’in yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

'Kral bunu yazdığınız iyi oldu böyle arada yazın da milletin boykot hevesi harlansın.'

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twitter.com

'Dolup taşıyorsunuz, kapıda kuyruklar falan bu ne sızlanması?'

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twitter.com

'Milyon dolarlar da harcasanız, bu görüntüyü hiçbir tüketicinin hafızasından silemeyeceksiniz.'

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twitter.com

'Hiç okumadım ama anladığım boykot süper gidiyor devam.'

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twitter.com

'(Şeffaf açıklama)

-devlet desteklisiniz.

-hayır degiliz.'

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twitter.com

'Açıklanmayan 3 kısım var;

1. AKPli üst düzey kişilerin Espressolab franchise'ı var mı?

2. 'Devlet teşviki almadık' demişsiniz, doğrudur, buna bir itirazım yok ama franchise sahipleri teşvik ya da ucuz kredi aldılar mı? Kahvecilerini açmaları için yer tahsis edilmiş mi mesela?

3. Eğer hiçbir siyasi ilişkiniz yoksa neden boykot sabahı bütün yetkili isimler koşarak kahve içmeye geldiler?

Bonus soru:

Mustafa Varank'ın en sevdiği kahve çeşidi neymiş sordunuz mu?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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