CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan Espressolab Açıklaması: Tepkiler de Gecikmedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçmenlerine boykot yapılacak firmaları duyurmuştu.
CHP’nin boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab yaptığı açıklama ile boykot kararının yanlış olduğunu savundu. Şirketin açıklamasına sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 1 aydan fazla süredir tutuklu.
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Espressolab’in yaptığı açıklamalara sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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