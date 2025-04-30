CHP’nin Boykot Listesinde Yer Alan Espressolab Açıklaması: Tepkiler de Gecikmedi

'Açıklanmayan 3 kısım var;

1. AKPli üst düzey kişilerin Espressolab franchise'ı var mı?

2. 'Devlet teşviki almadık' demişsiniz, doğrudur, buna bir itirazım yok ama franchise sahipleri teşvik ya da ucuz kredi aldılar mı? Kahvecilerini açmaları için yer tahsis edilmiş mi mesela?

3. Eğer hiçbir siyasi ilişkiniz yoksa neden boykot sabahı bütün yetkili isimler koşarak kahve içmeye geldiler?

Bonus soru:

Mustafa Varank'ın en sevdiği kahve çeşidi neymiş sordunuz mu?'