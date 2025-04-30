İBB’ye Yapılan Operasyonda Ev Hapsi Cezası Almıştı: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ikinci dalga operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da gözaltına alınmış ve dün gece saatlerinde ev hapsi cezası almıştı.
Şafak Başa mahkeme çıkışında göğüs ağrısı nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da bulunan bir özel hastaneye yatırılan Şafak Başa’nın kontrolleri yapılmaya başlandı.
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Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı “İBB’de yolsuzluk” soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapılmıştı.
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Ev yerine hastaneye gitti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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