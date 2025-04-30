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İBB’ye Yapılan Operasyonda Ev Hapsi Cezası Almıştı: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Hastaneye Kaldırıldı

İBB’ye Yapılan Operasyonda Ev Hapsi Cezası Almıştı: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Hastaneye Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ikinci dalga operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da gözaltına alınmış ve dün gece saatlerinde ev hapsi cezası almıştı.

Şafak Başa mahkeme çıkışında göğüs ağrısı nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da bulunan bir özel hastaneye yatırılan Şafak Başa’nın kontrolleri yapılmaya başlandı.

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Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı “İBB’de yolsuzluk” soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı “İBB’de yolsuzluk” soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyordu. 

Dün gece saatlerinde tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Şafak Başa ev hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ev yerine hastaneye gitti.

Ev yerine hastaneye gitti.

Şafak Başa mahkemeden çıkmasının hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

Adli kontrol kararı kapsamında evine götürülmesi beklenen Şafak Başa, göğüs ağrılarının artması nedeni ile Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Şafak Başa'nın kontrollerine başlandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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