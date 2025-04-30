Bakanlığın İfşa Ettiği Ekici Peynir’den Açıklama: "Marketlerde Satılmayan Ürün"

Ekici Peynir'den yapılan açıklama şöyle:

'Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), 'yağ oranının düşük olması' sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır.'