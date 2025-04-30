Bakanlığın İfşa Ettiği Ekici Peynir’den Açıklama: "Marketlerde Satılmayan Ürün"
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada tağşiş yapan firmaları ifşa ettiği son listede ünlü peynir markası Ekici Peynir de yer almıştı.
Bakanlığın denetimlerinden Ekici Peynir’in ürününde yağ oranında düşüklük tespit edilmişti. Ekici Peynir’den yapılan açıklamada, bakanlığın ifşa ettiği ürünün marketlerde satılmadığı, ev dışı üretim için pazarlandığı açıklandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın’ Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti.
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Ekici Peynir’den yapılan açıklamada ürünün “3 harfli marketlerde satılıyor” ifadesinin yanlış olduğu duyuruldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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