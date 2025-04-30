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Bakanlığın İfşa Ettiği Ekici Peynir’den Açıklama: "Marketlerde Satılmayan Ürün"

Bakanlığın İfşa Ettiği Ekici Peynir’den Açıklama: "Marketlerde Satılmayan Ürün"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 10:43

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada tağşiş yapan firmaları ifşa ettiği son listede ünlü peynir markası Ekici Peynir de yer almıştı.

Bakanlığın denetimlerinden Ekici Peynir’in ürününde yağ oranında düşüklük tespit edilmişti. Ekici Peynir’den yapılan açıklamada, bakanlığın ifşa ettiği ürünün marketlerde satılmadığı, ev dışı üretim için pazarlandığı açıklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın’ Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın’ Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi geçtiğimiz günlerde güncellenmişti.

Peynir, baharat, bal, zeytinyağı gibi ürünlerde yapılan tağşiş ifşa edilmiş ve firma isimleri açılanmıştı. Bakanlığın ismini açıkladığı firmalardan biri de ünlü Ekici Peynir olmuştu.

Ekici Peynir’in ürününde yağ oranında düşüklük tespit edilmişti.

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Ekici Peynir’den yapılan açıklamada ürünün “3 harfli marketlerde satılıyor” ifadesinin yanlış olduğu duyuruldu.

Ekici Peynir’den yapılan açıklamada ürünün “3 harfli marketlerde satılıyor” ifadesinin yanlış olduğu duyuruldu.

Ekici Peynir'den yapılan açıklama şöyle:

'Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), 'yağ oranının düşük olması' sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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