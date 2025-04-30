İstanbul'da Motokuryeyle Tartışmaya Giren Lüks Çakarlı Aracın Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul'da yine bir 'çakar terörü' yaşandı. Beşiktaş'ta sıkışık trafikte lüks bir çakarlı aracın emniyet şeridinden gitmeye çalıştığı görüldü. Bir motokuryenin çakarlı aracın sürücüsüne 'görevli misiniz?' diye sormasının ardından sürücü 'tahsisli araç' cevabını verdi.
Emniyet şeridinde hızla devam etmeye çalışan lüks çakarlı aracın kime ait olduğu ise sosyal medyada tespit edildi.
Kaynak: İstanbul'da Havadis
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İşte o anlar 👇🏻
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Söz konusu aracın kime ait olduğu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından bulundu.
Aynı plakaya sahip araca daha önce Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah'ın bindiği görülmüştü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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