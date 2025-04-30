İstanbul'da Motokuryeyle Tartışmaya Giren Lüks Çakarlı Aracın Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul'da yine bir 'çakar terörü' yaşandı. Beşiktaş'ta sıkışık trafikte lüks bir çakarlı aracın emniyet şeridinden gitmeye çalıştığı görüldü. Bir motokuryenin çakarlı aracın sürücüsüne 'görevli misiniz?' diye sormasının ardından sürücü 'tahsisli araç' cevabını verdi.

Emniyet şeridinde hızla devam etmeye çalışan lüks çakarlı aracın kime ait olduğu ise sosyal medyada tespit edildi.

Kaynak: İstanbul'da Havadis