Tebliğciler Pavyonda Ortaya Çıktı: "Allah'ım O Azaptan Sizi de Bizi de Muhafaza Eylesin"

''Daha neler göreceğiz'' dedirten olay Bursa'da yaşandı. 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup bu kez de pavyona gitti. Burada vaaz veren tebliğciler, 'Ebedi bir hayat var. Hep genç olacağız, yaşlanmak yok, çalışmak yok. Ama cehennem tarafı da var. Allah'ım o azaptan sizi de bizi de muhafaza eylesin' dedi.