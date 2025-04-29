Tebliğciler Pavyonda Ortaya Çıktı: "Allah'ım O Azaptan Sizi de Bizi de Muhafaza Eylesin"
''Daha neler göreceğiz'' dedirten olay Bursa'da yaşandı. 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup bu kez de pavyona gitti. Burada vaaz veren tebliğciler, 'Ebedi bir hayat var. Hep genç olacağız, yaşlanmak yok, çalışmak yok. Ama cehennem tarafı da var. Allah'ım o azaptan sizi de bizi de muhafaza eylesin' dedi.
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Bursa'da sokak sokak gezen ve kendilerini "Tebliğciler" olarak adlandıran grubun bu seferki adresi bir pavyon oldu.
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Tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı. İnsanlara vaaz veren tebliğciler, şunları söyledi:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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