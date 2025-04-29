onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adliyeye Sevk Edilen Murat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

Adliyeye Sevk Edilen Murat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci kez yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında olan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, evinde bulunan paraların nereden geldiğini tek tek anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklanmıştı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklanmıştı.

Ongun'un tutuklanmasının ardından çok geçmeden eşi de gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik 26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 52 kişiyle birlikte Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun'un emniyetteki ifadesi 32 sayfa tuttu.

Gözaltına alınan Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun'un emniyetteki ifadesi 32 sayfa tuttu.

Bugün adliyeye sevk edilen Ongun, evinde yapılan aramalarda bulunan paraların nereden geldiği ve üzerine mal varlığı olup olmadığına yanıt verdi.

Ongun'a hesabındaki para hareketliliği, yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelileri tanıyıp tanımadığı soruldu.

Ongun'un evinde 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin bulundu. Bu paralara ilişkin Ongun, şunları söyledi:

Ongun'un evinde 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin bulundu. Bu paralara ilişkin Ongun, şunları söyledi:

'13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim. Kendi emeklerimle kurup geliştirdiğim şirketimin hesaplarının bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakılması beni şahsen rahatsız etmiştir. Eşim Murat Ongun dolayısıyla bu soruşturma kapsamında hakkımda işlem yapıldığını düşünüyorum.'

Evinin kirasını açıklayan Ongun, 'Halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL’ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim bana elden verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibine gönderdim' diye belirtti.

İBB'den hiç ihale almadığını dile getiren Ongun ifadesinde, 'Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığıyla hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın