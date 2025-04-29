Adliyeye Sevk Edilen Murat Ongun'un Eşi Gözdem Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci kez yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında olan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, evinde bulunan paraların nereden geldiğini tek tek anlattı.
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklanmıştı.
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Gözaltına alınan Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. Ongun'un emniyetteki ifadesi 32 sayfa tuttu.
Ongun'un evinde 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 50 euro, bin 640 sterlin bulundu. Bu paralara ilişkin Ongun, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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