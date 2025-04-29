Konkordato Talebi Kabul Edilmedi: Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Etti
Türkiye'nin Tarım ve hayvancılık devi ekonomik çıkmaza girdi. Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi, önce konkordato talebi etti. Ancak mahkeme talebi kabul etmedi. Bunun sonucunda şirket, iflas etti.
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Bir şirket daha iflas etti. 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik sıkıntılara girdi.
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Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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