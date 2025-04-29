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Ekonomi
Konkordato Talebi Kabul Edilmedi: Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Etti

Konkordato Talebi Kabul Edilmedi: Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 12:59

Türkiye'nin Tarım ve hayvancılık devi ekonomik çıkmaza girdi. Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Şirketi, önce konkordato talebi etti. Ancak mahkeme talebi kabul etmedi. Bunun sonucunda şirket, iflas etti.

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Bir şirket daha iflas etti. 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik sıkıntılara girdi.

Bir şirket daha iflas etti. 2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik sıkıntılara girdi.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu kabul etmedi.

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu.

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu.

İlan.gov.tr'de yayımlanan bilgilere göre, 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca geçici ve kesin mühlet kararlarını kaldırdı. Aynı gün içerisinde alınan iflas kararı ile Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu. Geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevi de sona erdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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