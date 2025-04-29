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Esila Ayık Cezaevinde Fenalaşmıştı: ''Kaçma Şüphesi Var'' Denilerek Tahliye Edilmedi

Esila Ayık Cezaevinde Fenalaşmıştı: ''Kaçma Şüphesi Var'' Denilerek Tahliye Edilmedi

Öğrenci Silivri Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 15:50

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan öğrenci Esila Ayık, tahliye edilmedi. Kronik kalp ve böbrek hastası olan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, 'kaçma şüphesi' gerekçe gösterilerek reddedildi.

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İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan’da Kadıköy'de düzenlenen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık, cezaevinde fenalaşmıştı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan’da Kadıköy'de düzenlenen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık, cezaevinde fenalaşmıştı.

Kronik kalp ve böbrek hastası olan Ayık, acil servise kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda mahkeme kararını verdi.

9 Nisan'dan bu yana tutuklu olan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edildi.

9 Nisan'dan bu yana tutuklu olan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edildi.

Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ,'Gerçekten çok üzgün ve sinirliyim. Esila için mahkemeye yaptığımız tutukluluk itirazımız “kaçma şüphesinin varlığı” sebebiyle reddedildi. Yahu adli kontrol diye bir şey duymadınız mı? Yurtdışı yasağı koyarak tahliye edemez misiniz? Kızı tahliye etmek için ölmesi mi lazım anlamıyorum. Mahkemeye yüzlerce sayfa sağlık geçmişi sunduk, Epikriz raporları sunduk. Ceza Genel Kurul Kararı ve Yargıtay Kararları sunduk. Belçika’daki doktorundan “cezaevinde kalmaya elverişli” değildir raporu sunduk. 23 Nisan’da fenalaşıp bayıldığı günün tahlil sonuçları da mevcut. Buna rağmen yine tutukluluğun devamına karar verdiler'' dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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