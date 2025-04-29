Esila Ayık Cezaevinde Fenalaşmıştı: ''Kaçma Şüphesi Var'' Denilerek Tahliye Edilmedi

Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ,'Gerçekten çok üzgün ve sinirliyim. Esila için mahkemeye yaptığımız tutukluluk itirazımız “kaçma şüphesinin varlığı” sebebiyle reddedildi. Yahu adli kontrol diye bir şey duymadınız mı? Yurtdışı yasağı koyarak tahliye edemez misiniz? Kızı tahliye etmek için ölmesi mi lazım anlamıyorum. Mahkemeye yüzlerce sayfa sağlık geçmişi sunduk, Epikriz raporları sunduk. Ceza Genel Kurul Kararı ve Yargıtay Kararları sunduk. Belçika’daki doktorundan “cezaevinde kalmaya elverişli” değildir raporu sunduk. 23 Nisan’da fenalaşıp bayıldığı günün tahlil sonuçları da mevcut. Buna rağmen yine tutukluluğun devamına karar verdiler'' dedi.