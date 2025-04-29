Esila Ayık Cezaevinde Fenalaşmıştı: ''Kaçma Şüphesi Var'' Denilerek Tahliye Edilmedi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan öğrenci Esila Ayık, tahliye edilmedi. Kronik kalp ve böbrek hastası olan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, 'kaçma şüphesi' gerekçe gösterilerek reddedildi.
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İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan’da Kadıköy'de düzenlenen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık, cezaevinde fenalaşmıştı.
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9 Nisan'dan bu yana tutuklu olan 22 yaşındaki Esila Ayık'ın avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edildi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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