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Trafik Kazasında Emekli Albay ve Eşinin Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü Hakkında Karar: Serbest Kaldı

Trafik Kazasında Emekli Albay ve Eşinin Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü Hakkında Karar: Serbest Kaldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 13:38

İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı. Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk'un ölümüne neden olan alkollü sürücü C.G. kazadan 1,5 ay sonra serbest kaldı.

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Feci kaza, İzmir'de 9 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk hayatını kaybetti, kızı ve torunları ağır yaralandı.

Feci kaza, İzmir'de 9 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk hayatını kaybetti, kızı ve torunları ağır yaralandı.

Kazaya sebep olan C.G. hastanede tedavi altına alınırken; C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, C.G'nin ceza infazı önce 3 ay ertelendi. Daha sonra da hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Tahliye haberini duyan acılı Konuk ailesi karara tepki gösterdi.

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmişti.

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmişti.

Askeri törenin ardından Konuk çifti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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