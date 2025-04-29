Trafik Kazasında Emekli Albay ve Eşinin Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü Hakkında Karar: Serbest Kaldı
İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı. Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk'un ölümüne neden olan alkollü sürücü C.G. kazadan 1,5 ay sonra serbest kaldı.
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Feci kaza, İzmir'de 9 Mart 2025 tarihinde meydana geldi. Trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk hayatını kaybetti, kızı ve torunları ağır yaralandı.
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Kazanın ardından tutuklanan C.G.'nin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi.
Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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