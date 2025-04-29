Trafik Kazasında Emekli Albay ve Eşinin Ölümüne Neden Olan Alkollü Sürücü Hakkında Karar: Serbest Kaldı

İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı. Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk'un ölümüne neden olan alkollü sürücü C.G. kazadan 1,5 ay sonra serbest kaldı.