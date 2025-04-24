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Cezaevindeki Esila Ayık Fenalaştı: "Kalbi Sıkıştı, Bilinç Kaybı Yaşadı"

Cezaevindeki Esila Ayık Fenalaştı: "Kalbi Sıkıştı, Bilinç Kaybı Yaşadı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 13:50

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 8 Nisan’da Kadıköy Dayanışma Sahnesi’nde düzenlenen eylemde “Diktatör Erdoğan” yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık, cezaevinde fenalaştı.

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Kronik kalp ve böbrek hastası olan Ayık, acil servise kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Halk TV'nin aktardığına göre, Avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Kronik kalp ve böbrek hastası olan Ayık, acil servise kaldırıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Halk TV'nin aktardığına göre, Avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Esila Ayık fenalaştı, tansiyonu yükseldi, kalbi sıkıştı, kustu, bilinç kaybı yaşadı ve tekerlekli sandalye ile acile kaldırıldı. Serum verildi. EKG ve EKO bakıldı. İlaç yazılıp cezaevine gönderildi. İtirazlarımız ise hâlâ incelenmedi.”

Ayık’ın avukatı, kronik rahatsızlıkları göz önüne alınarak adli kontrol ya da tahliye taleplerinin ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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