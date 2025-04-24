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Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy, Canlı Yayında Depremler ve Fayları Konuşurken Kol Kaslarından da Bahsetti!

Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy, Canlı Yayında Depremler ve Fayları Konuşurken Kol Kaslarından da Bahsetti!

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 12:57

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk oldu. Prof. Dr. Üşümezsoy yaptığı deprem fayları hakkında açıklamalarda bulunurken kaslarını göstererek “Ben bu pazuları çekiç ve balyoz sallayarak, arazide fayları kırarak yaptım” dedi.

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23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında en çok konuşulan uzmanlardan biri olan Şener Üşümezsoy Kanal D’ye konuk oldu.

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında en çok konuşulan uzmanlardan biri olan Şener Üşümezsoy Kanal D’ye konuk oldu.

Depremler ve faylar hakkında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, kol kaslarını göstererek “Ben kayalardaki deformasyonu arazide gördüm. Ben bu pazuları çekiç ve balyoz sallayarak, arazide fayları kırarak yaptım” açıklamasında bulundu.

İşte Şener Üşümezsoy’un Kanal D’de yaptığı açıklamalar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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