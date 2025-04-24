Deprem Sonrası GSM Operatörleri Patladı! Bakan Uraloğlu GSM Operatörlerinin Yetkililerini Çağırdı
İstanbul'da son yaşanan 6.2’lik deprem sonrası iletişim yine aksama yaşanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun GSM operatörü yöneticileriyle bir araya geleceği belirtildi. Bloomberg’de yer alan habere göre; Bakan Uraloğlu, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen GSM operatörlerinin yetkilileriyle toplantı yapacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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