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Depremde Yine Çökmüştü: Gazeteci Fatih Altaylı Telefon Operatörlerine Büyük Tepki Gösterdi

Depremde Yine Çökmüştü: Gazeteci Fatih Altaylı Telefon Operatörlerine Büyük Tepki Gösterdi

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 11:16

İstanbul’da dün öğle saatlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon hatları da kullanılmaz hale gelmişti.

Yaklaşık 20 dakika süren bu çöküş vatandaşların birbirine ulaşmasını engellemiş ve deprem nedeniyle yaşanan paniği artırmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, depremde yine kullanılmaz hale gelen telefon operatörlerine “Necisiniz ulan siz!” diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Silivri’de dün yaşanan deprem kent genelinde büyük korkuya neden olmuştu.

İstanbul Silivri’de dün yaşanan deprem kent genelinde büyük korkuya neden olmuştu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle telefon hatları çökmüş, özellikle ara sokaklarda arabasını hareket ettiren vatandaşlar yüzünden ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanmıştı.

Ayrıca araç sahiplerinin benzinliklere akın ettiği de görüldü.

Fatih Altaylı depremde yine çöken telefon operatörlerine tepki gösterdi.

Fatih Altaylı depremde yine çöken telefon operatörlerine tepki gösterdi.

İstanbul’da herhangi bir binanın çökmemesine rağmen telefon hatlarının çalışmaz hale gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Fatih Altaylı, şirketlerin tepe yöneticilerini istifaya davet etti.

Şirketler için “beceriksiz” ifadesini kullanan Fatih Altaylı, “Öfkem burnumdan çıkıyor. İnsanın çoluğu çocuğu var. Herkes evladını merak ediyor. Necisiniz ulan siz! Verin ben yöneteyim o zaman orayı. Ben de sizler kadar yönetirim herhalde” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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