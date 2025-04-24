Depremde Yine Çökmüştü: Gazeteci Fatih Altaylı Telefon Operatörlerine Büyük Tepki Gösterdi

İstanbul’da herhangi bir binanın çökmemesine rağmen telefon hatlarının çalışmaz hale gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Fatih Altaylı, şirketlerin tepe yöneticilerini istifaya davet etti.

Şirketler için “beceriksiz” ifadesini kullanan Fatih Altaylı, “Öfkem burnumdan çıkıyor. İnsanın çoluğu çocuğu var. Herkes evladını merak ediyor. Necisiniz ulan siz! Verin ben yöneteyim o zaman orayı. Ben de sizler kadar yönetirim herhalde” ifadelerini kullandı.