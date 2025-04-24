Depremde Yine Çökmüştü: Gazeteci Fatih Altaylı Telefon Operatörlerine Büyük Tepki Gösterdi
İstanbul’da dün öğle saatlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon hatları da kullanılmaz hale gelmişti.
Yaklaşık 20 dakika süren bu çöküş vatandaşların birbirine ulaşmasını engellemiş ve deprem nedeniyle yaşanan paniği artırmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, depremde yine kullanılmaz hale gelen telefon operatörlerine “Necisiniz ulan siz!” diyerek tepki gösterdi.
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İstanbul Silivri’de dün yaşanan deprem kent genelinde büyük korkuya neden olmuştu.
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Fatih Altaylı depremde yine çöken telefon operatörlerine tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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