DMM’den Yalanlama Geldi: ‘Depremi Tetikledi” Denilen Gps Saturn Gemisi Türkiye’de Bile Değilmiş!
İstanbul’da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olurken, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İstanbul’da yaşanan depremi GPS SATURN gemisi tetikledi” iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Gemi, Türkiye’de bile değişmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Silivri depremi ile birlikte söylentiler de hızla yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
GPS SATURN gemisi 340 gündür Bulgaristan’da demirlemiş durumda.
DMM'den yapılan paylaşım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın