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DMM’den Yalanlama Geldi: ‘Depremi Tetikledi” Denilen Gps Saturn Gemisi Türkiye’de Bile Değilmiş!

DMM’den Yalanlama Geldi: ‘Depremi Tetikledi” Denilen Gps Saturn Gemisi Türkiye’de Bile Değilmiş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 10:28

İstanbul’da dün öğle saatlerinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olurken, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İstanbul’da yaşanan depremi GPS SATURN gemisi tetikledi” iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Gemi, Türkiye’de bile değişmiş.

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İstanbul Silivri depremi ile birlikte söylentiler de hızla yayıldı.

İstanbul Silivri depremi ile birlikte söylentiler de hızla yayıldı.

Özellikle WhatsApp üzerinden yayılan “Akşam büyük deprem olacak” iddiası vatandaşları korkuturken, yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin de faya açılan sondaj sebebiyle yaşandığı iddia edildi.

DMM’den yapılan açıklamada “GPS SATURN gemisi depremi tetikledi” iddiası kesin bir dille yalanlandı.

GPS SATURN gemisi 340 gündür Bulgaristan’da demirlemiş durumda.

GPS SATURN gemisi 340 gündür Bulgaristan’da demirlemiş durumda.

DMM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. 

'İddiayı güçlendirmek için kullanılan görüntülerin, Rönesans Endüstri Tesisleri'nin, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu'nun Aralık 2018'de İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Öte yandan iddiaya konu GPS SATURN gemisinin, 2025 yılında depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde herhangi bir sondaj faaliyeti bulunmamaktadır. Halihazırda Karadeniz sularında, Bulgaristan dolaylarında demirlediği ve 340 gündür sabit konumda olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'depremin, geminin demirlediği noktada gerçekleştiği' iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Herhangi bir geminin İstanbul’daki depremi tetiklediği yönündeki iddialar, bilimsel temelden yoksun dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.'

DMM'den yapılan paylaşım 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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