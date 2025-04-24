İstanbul’daki 23 Tahliye Noktası: İstanbul’da 7.5 Büyüklüğünde Bir Deprem İçin Hazırlanan Tahliye Planı
Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/ista...
İstanbul'daki son 6,2 büyüklüğündeki deprem, 16 milyonluk nüfusuyla bu devasa kentin tahliye planlarını yeniden gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kamu kuruluşları, detaylı bir deprem eylem planı oluşturarak, şehrin güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Bu plan, 7.5 büyüklüğünde potansiyel bir deprem senaryosunu temel alarak hazırlandı ve kentin tüm ulaşım ağı, olası bir tahliye durumunda hızlı ve etkili bir şekilde kullanılmak üzere seferber edildi.
İşte İstanbul için hazırlanan tahliye planlamasının detayları...
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Dün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul’da meydana gelen onlarca deprem olması beklenen büyük İstanbul depremi için yapılan hazırlıkları bir kez daha gündeme taşıdı.
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Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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