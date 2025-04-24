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İstanbul’daki 23 Tahliye Noktası: İstanbul’da 7.5 Büyüklüğünde Bir Deprem İçin Hazırlanan Tahliye Planı

İstanbul’daki 23 Tahliye Noktası: İstanbul’da 7.5 Büyüklüğünde Bir Deprem İçin Hazırlanan Tahliye Planı

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 09:51

İstanbul'daki son 6,2 büyüklüğündeki deprem, 16 milyonluk nüfusuyla bu devasa kentin tahliye planlarını yeniden gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kamu kuruluşları, detaylı bir deprem eylem planı oluşturarak, şehrin güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Bu plan, 7.5 büyüklüğünde potansiyel bir deprem senaryosunu temel alarak hazırlandı ve kentin tüm ulaşım ağı, olası bir tahliye durumunda hızlı ve etkili bir şekilde kullanılmak üzere seferber edildi.

İşte İstanbul için hazırlanan tahliye planlamasının detayları...

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/ista...
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Dün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul’da meydana gelen onlarca deprem olması beklenen büyük İstanbul depremi için yapılan hazırlıkları bir kez daha gündeme taşıdı.

Dün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul’da meydana gelen onlarca deprem olması beklenen büyük İstanbul depremi için yapılan hazırlıkları bir kez daha gündeme taşıdı.

7.5 büyüklüğüne kadar olabilecek depremde İstanbul’dan tahliye planı kapsamında yüz binlerce vatandaşın şehirden ayrılması öngörülüyor. Bunun için 23 tahliye alanı oluşturuldu. 

Deniz yoluyla yapılacak tahliyelerde Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı devrede olacak. Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik’e bağlı deniz unsurları, bu noktalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak.

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi: Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Karayolu tahliyelerinde ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak. Vatandaşlar bu alanlara ring seferleriyle taşınacak.

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek. Bu sayede şehirden çıkmak isteyen vatandaşlara tüm ulaşım seçenekleri sunulmuş olacak.

Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

Tahliyede öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak tahliye edilecek. Yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara tahliye sürecinde rehberlik edecek.

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı. 

İlk grup; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri illerinden oluşuyor. 

İkinci grup ise; ihtiyaç halinde devreye alınacak Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’ı kapsıyor.

Uzmanlar, tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu planların periyodik olarak güncellenmesi ve halka şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurguluyor. Olası bir kaosun önüne geçmek için tatbikatlar ve simülasyonlarla planların test edilmesinin gerekliliği belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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