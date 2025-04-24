İstanbul’da Deprem: Marmara ve İstanbul Sabaha Kadar Sallandı
İstanbul, dün sabah saatlerinden bu yana sallanmaya devam ediyor. Marmara’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar aralıksız gece boyunca da sürdü. AFAD’dan yapılan açıklamalarda gece 00:00’da, 04.20’de ve 06:16’da da depremler meydana geldi. Son olarak saat 07:19'da merkezüssü İstanbul Büyükçekmece olan bir deprem daha oldu.
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24 Nisan tarihinin ilk depremi saat 00:00’da meydana geldi.
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İkinci deprem ise sabaha karşı saat 04:20’de oldu.
Üçüncü deprem de sabah saat 06:16’da meydana geldi.
Sabah 07:19'da yine deprem oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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