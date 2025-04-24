İstanbul’da Deprem: Marmara ve İstanbul Sabaha Kadar Sallandı

İstanbul, dün sabah saatlerinden bu yana sallanmaya devam ediyor. Marmara’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar aralıksız gece boyunca da sürdü. AFAD’dan yapılan açıklamalarda gece 00:00’da, 04.20’de ve 06:16’da da depremler meydana geldi. Son olarak saat 07:19'da merkezüssü İstanbul Büyükçekmece olan bir deprem daha oldu.