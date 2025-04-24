Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Deprem: Marmara ve İstanbul Sabaha Kadar Sallandı

İstanbul’da Deprem: Marmara ve İstanbul Sabaha Kadar Sallandı

istanbul depremi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 07:19 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 07:31

İstanbul, dün sabah saatlerinden bu yana sallanmaya devam ediyor. Marmara’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından artçı sarsıntılar aralıksız gece boyunca da sürdü. AFAD’dan yapılan açıklamalarda gece 00:00’da, 04.20’de ve 06:16’da da depremler meydana geldi. Son olarak saat 07:19'da merkezüssü İstanbul Büyükçekmece olan bir deprem daha oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 Nisan tarihinin ilk depremi saat 00:00’da meydana geldi.

24 Nisan tarihinin ilk depremi saat 00:00’da meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin merkezüssü İstanbul Silivri olarak açıklanırken büyüklüğü ise 3.7 olduğunu belirtildi.

İkinci deprem ise sabaha karşı saat 04:20’de oldu.

İkinci deprem ise sabaha karşı saat 04:20’de oldu.

AFAD, depremin merkezüssünün Tekirdağ olduğunu belirtirken derinliğinin 7.02 km büyüklüğünün ise 3.9 olduğunu açıkladı.

Üçüncü deprem de sabah saat 06:16’da meydana geldi.

Üçüncü deprem de sabah saat 06:16’da meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada 3.7 büyüklüğündeki depremin merkezüssü Tekirdap olarak duyuruldu.

Sabah 07:19'da yine deprem oldu.

Sabah 07:19'da yine deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 07:19'da Büyükçekmece'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın