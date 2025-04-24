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İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: “Büyük Deprem Bekleniyor" Manipülasyonuna Suç Duyurusu

İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: “Büyük Deprem Bekleniyor" Manipülasyonuna Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 07:20

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vali Gül, 'Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır' ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından daha büyük depremin beklendiğine dair iddialar gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bu iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından daha büyük depremin beklendiğine dair iddialar gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bu iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Gül yaptığı paylaşımda, 'Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.' dedi.

Vatandaşların bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini söyleyen Gül, 'Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi'nin paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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