İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: “Büyük Deprem Bekleniyor" Manipülasyonuna Suç Duyurusu
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vali Gül, 'Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır' ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından daha büyük depremin beklendiğine dair iddialar gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bu iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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