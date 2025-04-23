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Celal Şengör'ün Kanal İstanbul Hakkında Yıllar Önce Söylediği Sözler Ortaya Çıktı

Celal Şengör'ün Kanal İstanbul Hakkında Yıllar Önce Söylediği Sözler Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2025 - 23:55

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Celal Şengör, İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir kez daha ekranlara çıktı. Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen Şengör, bunun bir facia olacağını dile getirmişti. Ancak sosyal medyada Şengör'ün 14 yıl önce Kanal İstanbul'u desteklediği görüntüler paylaşıldı. 

Şengör'ün 2011 ve 2025'teki farklı fikirleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Celal Şengör, açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmayı başaran isimlerden.

Celal Şengör, açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmayı başaran isimlerden.

'Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor' diyen Celal Şengör'ün deprem konusunda yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu. Çözüm sorusuna 'İstanbul'dan taşınsınlar' diyen Şengör, Kanal İstanbul'la ilgili de sert açıklamalar yaptı.

Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın programında Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyledi.

2011 yılında Kanal İstanbul'u desteklediğini açıklamış.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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