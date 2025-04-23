Celal Şengör'ün Kanal İstanbul Hakkında Yıllar Önce Söylediği Sözler Ortaya Çıktı
Yaptığı açıklamalarla gündem olan Celal Şengör, İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir kez daha ekranlara çıktı. Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen Şengör, bunun bir facia olacağını dile getirmişti. Ancak sosyal medyada Şengör'ün 14 yıl önce Kanal İstanbul'u desteklediği görüntüler paylaşıldı.
Şengör'ün 2011 ve 2025'teki farklı fikirleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Celal Şengör, açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmayı başaran isimlerden.
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Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın programında Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyledi.
2011 yılında Kanal İstanbul'u desteklediğini açıklamış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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