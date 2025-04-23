Celal Şengör'ün Kanal İstanbul Hakkında Yıllar Önce Söylediği Sözler Ortaya Çıktı

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Celal Şengör, İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir kez daha ekranlara çıktı. Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen Şengör, bunun bir facia olacağını dile getirmişti. Ancak sosyal medyada Şengör'ün 14 yıl önce Kanal İstanbul'u desteklediği görüntüler paylaşıldı.

Şengör'ün 2011 ve 2025'teki farklı fikirleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.