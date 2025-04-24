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İlber Ortaylı’nın Kanal İstanbul Projesini Desteklediğini İfade Ettiği Konuşması Gündeme Geldi

İlber Ortaylı’nın Kanal İstanbul Projesini Desteklediğini İfade Ettiği Konuşması Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.04.2025 - 10:38 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 10:41

Kanal İstanbul projesinin yeniden söz konusu olmasıyla birlikte İlber Ortaylı’nın 2017’de yaptığı bir açıklama gündeme geldi. Ortaylı projeden “O çılgın kanal” şeklinde bahsediyor ve desteğini dile getiriyordu. Kanal İstanbul projesinin fay hattı üzerinde olması sebebiyle yapılmaması gerektiğini savunan birçok bilim insanı var. Ortaylı’nın destek açıklaması da bu sebeple tartışılıyor.

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İşte o anlar 👇

“O çılgın kanal yapılmalıdır.”

“O çılgın kanal yapılmalıdır.”

“Zaten Lozan değişti ve daha çok değişecek. Montrö Lozan'ın tashihi demektir. Daha da tashihi edilecek çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar şilep geçemez. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur haberiniz olsun. Yani bundan sonra ciddi bir hükümetin programı o çılgın kanal denen kanalın yapılmasıdır. Çılgın kanalı bu hükümet istedi diye çılgın değil o. Onu aklı başında jeologlar Celal Şengör gibileri evet diyorlar, bu iş lazım diyorlar. Çok önemli. Çünkü İstanbul boğazları milletler arası bir trafiğe müsait değildir. Lozan ve Montrö zamanında buradan geçen gemilerin yoğunluğu yüzde 1'in de altında. Bu hacmi kaldıramaz. İstanbul'un nüfusu 1 milyondu boğaz işlemiyordu zaten. Şimdi bizim okuldan bile motor kalkıyor sabah akşam karşıya. Servisle taşıyacak halimiz yok. Her yakada 10'ar milyon adam yaşıyor.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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