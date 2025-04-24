İlber Ortaylı’nın Kanal İstanbul Projesini Desteklediğini İfade Ettiği Konuşması Gündeme Geldi
Kanal İstanbul projesinin yeniden söz konusu olmasıyla birlikte İlber Ortaylı’nın 2017’de yaptığı bir açıklama gündeme geldi. Ortaylı projeden “O çılgın kanal” şeklinde bahsediyor ve desteğini dile getiriyordu. Kanal İstanbul projesinin fay hattı üzerinde olması sebebiyle yapılmaması gerektiğini savunan birçok bilim insanı var. Ortaylı’nın destek açıklaması da bu sebeple tartışılıyor.
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“O çılgın kanal yapılmalıdır.”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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