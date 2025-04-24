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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul İçin Yeni Uyarı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul İçin Yeni Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 11:09

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve endişeye neden oldu. Aktif fay hatlarının bulunduğu Türkiye’de uzmanlar Marmara Bölgesi’nin 7.5 büyüklüğünde bir depremin eli kulağında olduğunu söylerken 23 Nisan’da meydana gelen depreme dair pek çok yorum yapıldı. 

Bir yorum da açıklamalarıyla ün kazanan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den geldi. Moriwaki, Marmara’nın güney kolunda 200 yıllık bir gecikmenin bulunduğunu söyledi ve İstanbul’da 30 yıl için büyük deprem olasılığının yüzde 60 olduğunu dile getirdi.

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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul için yeni uyarı.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul için yeni uyarı.

İstanbul’da korkuya neden olan depremin ardından vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamalara kulak kesildi. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Habertürk’e açıklamalarda bulundu. 

Moriwaki, Marmara Bölgesi’nde 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem meydana geleceğinin altını çizdi. “İstanbul için büyük deprem riski var” diyen Moriwaki, 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2’lik depremin ardından artçıların önümüzdeki hafta da devam edeceğini kaydetti. 

Marmara’nın güney kolunda 200 yıllık gecikme olduğunu belirten Moriwaki, “Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu” dedi. 

Tuzla’da oturduğunu kaydeden Moriwaki, Anadolu yakasının zeminin yumuşak olduğunu vurgularken Silivri merkezli depremin Avcılar ve Büyükçekmece’de daha fazla hissedildiğini söyledi.

Marmara’da tsunami riski.

Marmara’da tsunami riski.

Japon deprem uzmanı Marmara’daki tsunami riskine dikkat çekti. Moriwaki sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.”

Türkiye’deki binaların yüzde 50’sinin kaçak ve kontrolsüz yapılar olduğuna dikkat çeken Moriwaki, devlet ve belediyelerin bu konu üzeri eğilmesi gerektiğini vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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