Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul İçin Yeni Uyarı
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve endişeye neden oldu. Aktif fay hatlarının bulunduğu Türkiye’de uzmanlar Marmara Bölgesi’nin 7.5 büyüklüğünde bir depremin eli kulağında olduğunu söylerken 23 Nisan’da meydana gelen depreme dair pek çok yorum yapıldı.
Bir yorum da açıklamalarıyla ün kazanan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den geldi. Moriwaki, Marmara’nın güney kolunda 200 yıllık bir gecikmenin bulunduğunu söyledi ve İstanbul’da 30 yıl için büyük deprem olasılığının yüzde 60 olduğunu dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul için yeni uyarı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marmara’da tsunami riski.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın