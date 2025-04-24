Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbul İçin Yeni Uyarı

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve endişeye neden oldu. Aktif fay hatlarının bulunduğu Türkiye’de uzmanlar Marmara Bölgesi’nin 7.5 büyüklüğünde bir depremin eli kulağında olduğunu söylerken 23 Nisan’da meydana gelen depreme dair pek çok yorum yapıldı.

Bir yorum da açıklamalarıyla ün kazanan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den geldi. Moriwaki, Marmara’nın güney kolunda 200 yıllık bir gecikmenin bulunduğunu söyledi ve İstanbul’da 30 yıl için büyük deprem olasılığının yüzde 60 olduğunu dile getirdi.