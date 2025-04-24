6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremi Hangi İlçede Ne Kadar Hissedildi?
23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte paniğe neden oldu. 5'in altındaki artçı sallantılar sabaha kadar sürdü. Kandilli Rasathanesi depremi merkez üssünden hesapla 6.2 olarak ölçse de İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddetlerde etkilenildi.
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre deprem farklı ilçelerde farklı şiddetlerde hissedildi.
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6.2 büyüklüğündeki depremin ilçe ilçe hissedilme şiddetleri şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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