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6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremi Hangi İlçede Ne Kadar Hissedildi?

6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremi Hangi İlçede Ne Kadar Hissedildi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2025 - 13:00

23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte paniğe neden oldu. 5'in altındaki artçı sallantılar sabaha kadar sürdü. Kandilli Rasathanesi depremi merkez üssünden hesapla 6.2 olarak ölçse de İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı şiddetlerde etkilenildi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre deprem farklı ilçelerde farklı şiddetlerde hissedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre deprem farklı ilçelerde farklı şiddetlerde hissedildi.

İstanbul batı kıyısındaki ilçelerde daha şiddetli hissedilen depremin ardından irili ufaklı 127 adet artçı deprem meydana geldi.

6.2 büyüklüğündeki depremin ilçe ilçe hissedilme şiddetleri şöyle;

6.2 büyüklüğündeki depremin ilçe ilçe hissedilme şiddetleri şöyle;

Beylikdüzü: 6,1

Esenyurt: 6

Büyükçekmece: 6

Avcılar: 5,9

Silivri: 5,5

Küçükçekmece: 5,2

Çatalca: 5

Başakşehir: 4,9

Bakırköy: 4,9

Esenler: 4,9

Bağcılar: 4,8

Bahçelievler: 4,8

Güngören: 4,8

Sultangazi: 4,8

Zeytinburnu: 4,7

Arnavutköy: 4,6

Ümraniye: 4,6

Fatih: 4,5

Bayrampaşa: 4,5

Ataşehir: 4,5

Sarıyer: 4,4

Beşiktaş: 4,3

Beyoğlu: 4,3

Kadıköy: 4,3

Eyüpsultan: 4,3

Şişli: 4,3

Kağıthane: 4,2

Tuzla: 4,2

Pendik: 4,2

Üsküdar: 4,2

Çekmeköy: 4,1

Maltepe: 4,1

Sancaktepe: 4,1

Beykoz: 4,1

Sultanbeyli: 4,1

Şile: 3,8

Kartal: 3,9

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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