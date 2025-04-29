onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ayder Yaylası’na Çıkan Kadın Eski Halinden Eser Kalmadığını Dile Getirerek Sitem Etti

Ayder Yaylası’na Çıkan Kadın Eski Halinden Eser Kalmadığını Dile Getirerek Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan. Yerli yabancı tüm turistler Rize seyahatlerinde görülecek yerler listesine muhakkak Ayder Yaylası’nı ekliyor. Bir kadın da yaylaya çıkınca eskisi gibi büyüleyici bir doğayla karşılaşacağını ummuş ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Yaylanın doğasının bozulacağı yapılarla donatılmasına sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Karadeniz Bölgesi denince akla gelen ilklerdendir Rize.

Karadeniz Bölgesi denince akla gelen ilklerdendir Rize.

E Rize denince de Ayder Yaylası akla gelir. Doğasıyla meşhur Rize’mizin yeşil görüntüsünün bozulmamasını temenni edilirken, Ayder’de işletme olabilmek için yeni yapılar inşa edilmesi üzücü karşılandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Burak Bayramin

Bu yaylada otopark var kapalı 😂 otoparkı olan yayla 😂

Emre Keskin

hahaha ulan ya

ekrem yerke

Arkadaşlar, TC de akla gelen herşey, istisnasız herşey kötü ve kötüye gidiyorsa bunun sorumlusu yönetimde olanlardır. Ayder Yaylası'nın bu duruma gelmesine g... Devamını Gör

Biracı Şişman

Yo ne alakası var insanlar gitmesini mi yaylaya. Sadece size mi kalsın