Ayder Yaylası’na Çıkan Kadın Eski Halinden Eser Kalmadığını Dile Getirerek Sitem Etti

Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan. Yerli yabancı tüm turistler Rize seyahatlerinde görülecek yerler listesine muhakkak Ayder Yaylası’nı ekliyor. Bir kadın da yaylaya çıkınca eskisi gibi büyüleyici bir doğayla karşılaşacağını ummuş ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Yaylanın doğasının bozulacağı yapılarla donatılmasına sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!