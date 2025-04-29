Ayder Yaylası’na Çıkan Kadın Eski Halinden Eser Kalmadığını Dile Getirerek Sitem Etti

Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan. Yerli yabancı tüm turistler Rize seyahatlerinde görülecek yerler listesine muhakkak Ayder Yaylası’nı ekliyor. Bir kadın da yaylaya çıkınca eskisi gibi büyüleyici bir doğayla karşılaşacağını ummuş ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Yaylanın doğasının bozulacağı yapılarla donatılmasına sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadeniz Bölgesi denince akla gelen ilklerdendir Rize.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu yaylada otopark var kapalı 😂 otoparkı olan yayla 😂
hahaha ulan ya
Arkadaşlar, TC de akla gelen herşey, istisnasız herşey kötü ve kötüye gidiyorsa bunun sorumlusu yönetimde olanlardır. Ayder Yaylası'nın bu duruma gelmesine g... Devamını Gör
Yo ne alakası var insanlar gitmesini mi yaylaya. Sadece size mi kalsın