Mısır’da Ağzıyla Su Püskürterek Ütü Hizmeti Veren Esnafın O Anları Akıl Tutulması Yaşattı

Hindistan, Pakistan, Mısır… Bu ülkelere giden gezginlerin paylaşımları karşısında artık diyecek söz bulamıyoruz. Kültürümüz ve yaşam tarzımız epey farklı olsa da özellikle hijyen konusunda sınıfta kaldıkları kesin. Şimdiyse sosyal medyada 10 milyonu aşkın izlenme alan bir video ile karşınızdayız. Videoda Mısır’da bir esnafın işini yaptığını anlar kayda alınmıştı. İlgi çeken yanı neydi diye soracak olursanız da, ütü yaparken ağzıyla su püskürtmesiydi… Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!