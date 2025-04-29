Mısır’da Ağzıyla Su Püskürterek Ütü Hizmeti Veren Esnafın O Anları Akıl Tutulması Yaşattı

Hindistan, Pakistan, Mısır… Bu ülkelere giden gezginlerin paylaşımları karşısında artık diyecek söz bulamıyoruz. Kültürümüz ve yaşam tarzımız epey farklı olsa da özellikle hijyen konusunda sınıfta kaldıkları kesin. Şimdiyse sosyal medyada 10 milyonu aşkın izlenme alan bir video ile karşınızdayız. Videoda Mısır’da bir esnafın işini yaptığını anlar kayda alınmıştı. İlgi çeken yanı neydi diye soracak olursanız da, ütü yaparken ağzıyla su püskürtmesiydi… Gelin sözü uzatmadan o anlara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Mısırlı esnafımızın ilkelliğin içerisinde kendine göre bir çözüm bulmuş olması güzel olabilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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