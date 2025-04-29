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Kaniş Cinsi Köpeği Farklı Tarzda Tıraş Ederek Gözlerimizi Kamaştıran Pet Kuaförler

Kaniş Cinsi Köpeği Farklı Tarzda Tıraş Ederek Gözlerimizi Kamaştıran Pet Kuaförler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 10:20

İçerik Devam Ediyor

@yavuzthegroomer adlı Instagram hesabından içerikler üreten pet kuaför, arkadaşlarının yaptığı bir çalışmayla dikkat çekti.  Kaniş cinsi bir köpeği bambaşka bir hale dönüştürmüşlerdi. Tatlı köpek son haliyle gözlerimizi kamaştırdı. Pet kuaför yapım esnasında hiçbir canlıya zarar verilmediğini de açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Dünyalar tatlısı kaniş için endişelenmenize gerek yok.

Dünyalar tatlısı kaniş için endişelenmenize gerek yok.

Yurt dışında bu tarz tıraşlara dair yarışmalar sıklıkla düzenleniyor. Pet kuaförler ya da hayvan sahipleri birincilik için mücadele verirken, can dostlarının yaptığı tek şey ilginin keyfini sürüyor olmak oluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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