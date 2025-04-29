Kaniş Cinsi Köpeği Farklı Tarzda Tıraş Ederek Gözlerimizi Kamaştıran Pet Kuaförler

@yavuzthegroomer adlı Instagram hesabından içerikler üreten pet kuaför, arkadaşlarının yaptığı bir çalışmayla dikkat çekti. Kaniş cinsi bir köpeği bambaşka bir hale dönüştürmüşlerdi. Tatlı köpek son haliyle gözlerimizi kamaştırdı. Pet kuaför yapım esnasında hiçbir canlıya zarar verilmediğini de açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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