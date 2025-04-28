Almanya ile Türkiye Kaosu Bitmiyor: Bir Kadın Gurbetçilere Göndermeli Şarkı Yaptı

Bir TikTok kullanıcısı Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili bir video paylaşımı yapmasıyla viral olarak bir kaosun başlangıcını yapmıştı. Kadın videoda, Almanya’da yaşayan Türklerin makyajlarının aynı olması ve böylelikle kendilerini belli etmelerini dile getirmişti. Ancak Almanya’da yaşayan Türkler bu duruma fena takıldı ve Türkiye’de yaşayan kadınları özellikle maddi güç açısından eleştirdi. Ardından ise gurbetçiler cephesinden göndermeli bir şarkı yapıldı. Şimdiyse @kardelendaglam_ adlı TikTok kullanıcısı gurbetçilere şarkı yaptı.
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Kaos bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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