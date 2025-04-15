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Her Şey Bir Makyaj Videosu ile Başladı: TikTok’ta Almancı Kadınlar Türkiye’de Yaşayan Kadınlarla Kavga Etti

Her Şey Bir Makyaj Videosu ile Başladı: TikTok’ta Almancı Kadınlar Türkiye’de Yaşayan Kadınlarla Kavga Etti

Tiktok
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 22:40

TikTok’ta paylaşılan bir makyaj videosu kısa sürede sosyal ve ekonomik bir kavgaya döndü. Türkiye’de yaşayan bir kadın çektiği videoda, “Bir kişinin makyajından Almancı olduğunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bu makyaj videosu ise Almanya’da yaşayan Türk kadınlarının büyük tepkisini çekti. Çekilen tepki videolarında, “En azından makyaj malzememizi krediyle almıyoruz”, “Kahve içmek için kredi çekmiyoruz” gibi açıklamalar yer aldı.

İşte TikTok’taki Türkiye’de yaşayan kadınlarla Almanya’da yaşayan kadınların kavgasına dair detaylar… 👇

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TikTok’ta paylaşılan bir makyaj videosu çok başka yerlere gitti.

TikTok’ta paylaşılan bir makyaj videosu çok başka yerlere gitti.

Türkiye’de yaşayan bir kadın paylaştığı videoda, “Sadece yüzüne bakarak, makyajından bir kişinin Almancı olduğunu anlıyorum. Neden bilmiyorum. Hepsinde aynı makyaj stili var.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’den çekilen bu makyaj videosu Almanya’da yaşayan Türk kadınlarının ise büyük tepkisini çekti.

“Starbucks’ı kredi ile iç”

“Starbucks’ı kredi ile iç”

Makyaj stili eleştirilen bir Almancı kadın ise bu videoya sert tepki gösterdi. Almancı olduklarını ve hiçbir şeyden utanmadıklarını söyleyen kişinin videosunda “Makyaj batıdan, telefon taksitle, Starbucks’ı kredi ile iç, bir kredi kartından diğerine borçlan… Ama kalkıp bize laf sok” ifadeleri yer aldı.

“Bizim temizlediğimiz tuvalete siz sıçamazsınız bile”

“Bizim temizlediğimiz tuvalete siz sıçamazsınız bile”

Makyaj videosuna tepki olarak çekilen başka bir videoda ise, “O taksitle aldığınız parfümlerle, makyajlarla bizim makyajımızı linçliyorsunuz. Siz! Neymiş biz burada tuvalet temizliyormuşuz. E bizim temizlediğimiz tuvalete siz sıçamazsınız bile. Biz tuvalet temizleyerek kazandığımız parayla tatil yaparken, siz üniversite okuyup hiçbir b.k yapamıyorsunuz.” ifadeleri yer aldı.

Haber Report isimli Twitter hesabının TikTok’ta kavgaya yönelik düzenlediği video 👇

TikTok'ta yaşanan kavga Twitter'da da konuşuldu 👇

TikTok'ta yaşanan kavga Twitter'da da konuşuldu 👇
twitter.com
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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