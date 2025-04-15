Her Şey Bir Makyaj Videosu ile Başladı: TikTok’ta Almancı Kadınlar Türkiye’de Yaşayan Kadınlarla Kavga Etti

Makyaj videosuna tepki olarak çekilen başka bir videoda ise, “O taksitle aldığınız parfümlerle, makyajlarla bizim makyajımızı linçliyorsunuz. Siz! Neymiş biz burada tuvalet temizliyormuşuz. E bizim temizlediğimiz tuvalete siz sıçamazsınız bile. Biz tuvalet temizleyerek kazandığımız parayla tatil yaparken, siz üniversite okuyup hiçbir b.k yapamıyorsunuz.” ifadeleri yer aldı.