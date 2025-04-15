Her Şey Bir Makyaj Videosu ile Başladı: TikTok’ta Almancı Kadınlar Türkiye’de Yaşayan Kadınlarla Kavga Etti
TikTok’ta paylaşılan bir makyaj videosu kısa sürede sosyal ve ekonomik bir kavgaya döndü. Türkiye’de yaşayan bir kadın çektiği videoda, “Bir kişinin makyajından Almancı olduğunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.
Paylaşılan bu makyaj videosu ise Almanya’da yaşayan Türk kadınlarının büyük tepkisini çekti. Çekilen tepki videolarında, “En azından makyaj malzememizi krediyle almıyoruz”, “Kahve içmek için kredi çekmiyoruz” gibi açıklamalar yer aldı.
İşte TikTok’taki Türkiye’de yaşayan kadınlarla Almanya’da yaşayan kadınların kavgasına dair detaylar… 👇
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TikTok’ta paylaşılan bir makyaj videosu çok başka yerlere gitti.
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“Starbucks’ı kredi ile iç”
“Bizim temizlediğimiz tuvalete siz sıçamazsınız bile”
Haber Report isimli Twitter hesabının TikTok’ta kavgaya yönelik düzenlediği video 👇
TikTok'ta yaşanan kavga Twitter'da da konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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