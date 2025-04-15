Türkiye'nin Çocuk İşçi Gerçeği: Son Bir Haftada 3 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Türkiye’de yasalara göre 15 yaşından küçük çocukların bir işte çalışması yasak. Ancak yasağa rağmen çocuklar tehlikeli işlerde bile çalıştırılmaya devam ediyor.

Son olarak Niğde’de bir fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul isimli çocuk iş kazasında hayatını kaybetti. Özkul, Türkiye’de son 1 haftada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk işçi oldu.

Kaynak: Melike Şahin / NTV