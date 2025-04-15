Türkiye'nin Çocuk İşçi Gerçeği: Son Bir Haftada 3 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti
Türkiye’de yasalara göre 15 yaşından küçük çocukların bir işte çalışması yasak. Ancak yasağa rağmen çocuklar tehlikeli işlerde bile çalıştırılmaya devam ediyor.
Son olarak Niğde’de bir fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul isimli çocuk iş kazasında hayatını kaybetti. Özkul, Türkiye’de son 1 haftada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk işçi oldu.
Kaynak: Melike Şahin / NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de geçtiğimiz yıl 71 çocuk işçi hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, son olarak Niğde’de kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul hayatını kaybetti.
“En ağır cezai yaptırımların acil olarak uygulanması gerekiyor”
Melike Şahin’in paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın