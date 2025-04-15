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Türkiye'nin Çocuk İşçi Gerçeği: Son Bir Haftada 3 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin Çocuk İşçi Gerçeği: Son Bir Haftada 3 Çocuk İşçi Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 21:43

Türkiye’de yasalara göre 15 yaşından küçük çocukların bir işte çalışması yasak. Ancak yasağa rağmen çocuklar tehlikeli işlerde bile çalıştırılmaya devam ediyor.

Son olarak Niğde’de bir fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul isimli çocuk iş kazasında hayatını kaybetti. Özkul, Türkiye’de son 1 haftada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk işçi oldu.

Kaynak: Melike Şahin / NTV

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Türkiye’de geçtiğimiz yıl 71 çocuk işçi hayatını kaybetmişti.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl 71 çocuk işçi hayatını kaybetmişti.

Mevcut yasalara göre Türkiye’de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas alınıyor.

Ancak yasalar uygulanmıyor ve çocuk işçiler hayatını kaybetmeye devam ediyor.

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, son olarak Niğde’de kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul hayatını kaybetti.

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, son olarak Niğde’de kolunu makineye kaptıran 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Yusuf Mısri 13 Nisan'da Konya'da sondaj kuyusu açılırken, 17 yaşındaki Mehmet Özarslan Kayseri'de kum ocağında çalışırken yaşamını yitirdi.

“En ağır cezai yaptırımların acil olarak uygulanması gerekiyor”

“En ağır cezai yaptırımların acil olarak uygulanması gerekiyor”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Koordinatörü Murat Çakır, çocukların çalıştırılmasının sebebi olarak yoksulluğu gösterdi. 

Çocuk işçiliğin acil olarak yasaklanması gerektiğini vurgulayan Çakır, 'En ağır hukuki yaptırımların uygulanması cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor.' dedi.

Melike Şahin’in paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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