Fatih Altaylı’dan "Sinem Dedetaş Twerk Yaparak Maaş Ödesin" Paylaşımına Tepki
Gazeteci Fuat Uğur’un, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedataş için “Twerk yaparak işçi maaşlarını ödesin” paylaşımı büyük tepki çekmişti.
Gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü köşe yazısında isim vermeden paylaşımı yapan Fuat Uğur’u eleştirdi.
“Hayatımda bir siyasetçi için duyduğum en ağır ve en aşağılık cümle.” diyen Altaylı, AKP’li kadın siyasetçiler için aynı lafları eden birinin ise sabahın 6’sında ters kelepçe ile gözaltına alınacağını söyledi.
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Gazeteci Fuat Uğur, Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
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Üsküdar Belediyesi’nin dava açacağını duyurduğu paylaşıma gazeteci Fatih Altaylı da tepki gösterdi.
“Ya aynı şey Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı için söylenseydi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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