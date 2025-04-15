Fatih Altaylı’dan "Sinem Dedetaş Twerk Yaparak Maaş Ödesin" Paylaşımına Tepki

“Bırakın siyasetçiyi herhangi bir kadın için böyle bir cümle kurulması hele hele bunun gazeteci olduğunu iddia eden biri tarafından, seçilmiş bir belediye başkanına söylenmesi insan havsalasının alacağı bir şey değil.

Daha vahimi ise bunu söyledikten sonra en ufak bir pişmanlık, utanma, ar, haya, haysiyet, şeref belirtisi dahi göstermemesi ve bu iğrenç cümlede ısrarcı olarak devam etmesi.

Bu bir rezalet.

Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresindeki güçlü ve bu konularda duyarlı kadınların bu rezillikle ilgili ne düşündüğünü doğrusu merak ediyorum.

Bu söylenen rezilliğe ve söyleyen rezile olumlu bakma ihtimalleri bence sıfır.

Asıl felaket ise bu sözlerle ilgili olarak tek bir savcının dahi harekete geçmemesi, iktidar kanadından bir kişinin bile eleştirel bir tavır takınmaması.

Şimdi sizden rica ediyorum; bunu söyleyenin bir AKP yandaşı değil, bir muhalif gazeteci, hedef aldığı kişinin de bir muhalefet belediye başkanı değil AKP’li bir kadın siyasetçi hatta siyasetçiyi boş verin AKP’ye yakın bir kadın olduğunu, bunun bir Sözcü yazarı tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı’na ya da Çanakkale’deki Kalkım Belediyesi’nin başkanına söylendiğini düşünün.

Ya da bir başka AKP’liye.

Ne olurdu biliyorsunuz değil mi!

Muhtemelen bu paylaşımın yapıldığının ertesi sabahı saat 6’da evi basılır, ters kelepçe ile karakola götürülür, ertesi gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanırdı.

Türkiye’deki adaletsizlik tam da budur işte.

Aynı yasanın adamına göre farklı uygulanması.

Hukuk devleti olamadığımızı biliyorduk.

Ama artık yasa devleti bile olmadığımız ortada.

Ve iktidarın bundan en küçük bir şikayeti yok.

Hatta böyle olduğunun bilinmesi hoşlarına gidiyor.

“Bizdensen her şey serbest” düşüncesi onlara güç ve ahlaksız yandaş toplamada destek oluyor!”