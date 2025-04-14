Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş ile İlgili Yorumu Nedeniyle Fuat Uğur'a Dava Açacak

Belediye yaptığı açıklamada, 'Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kişilerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir' ifadelerini kullandı.