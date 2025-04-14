onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş ile İlgili Yorumu Nedeniyle Fuat Uğur'a Dava Açacak

Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş ile İlgili Yorumu Nedeniyle Fuat Uğur'a Dava Açacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 09:20

Üsküdar Belediyesi’nde bayram dolayısıyla maaşların geç yatırılacağı iddialarının ortaya atılması üzerine, AKP’li eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin işçi maaşlarını ödeyemediğini ifade etmişti.

Gazeteci Fuat Uğur ise, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söylemişti. 

Üsküdar Belediyesi'nden açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maaş ödemeleri konusunda Fuat Uğur'un Sinem Dedetaş'la ilgili yorumu tepki çekti.

Maaş ödemeleri konusunda Fuat Uğur'un Sinem Dedetaş'la ilgili yorumu tepki çekti.

İktidara yakın gazetecilerden Fuat Uğur, Üsküdar Belediyesi'nde maaşların ödenemediği konusundaki iddialara Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim.” yorumunu yaptı.

Tepki çeken bu paylaşıma Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi.

Tepki çeken bu paylaşıma Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi.

Belediye yaptığı açıklamada, 'Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ortaya attığı, belediyemizin personel maaşlarını ödeyemediği yalanının akabinde Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş hakkında ahlaksızca paylaşım yapan bütün sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacak, siyasetçi ve gazeteci kılığına bürünmüş bu ahlaksız kişilerle ilgili hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın