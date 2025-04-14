Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş ile İlgili Yorumu Nedeniyle Fuat Uğur'a Dava Açacak
Üsküdar Belediyesi’nde bayram dolayısıyla maaşların geç yatırılacağı iddialarının ortaya atılması üzerine, AKP’li eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin işçi maaşlarını ödeyemediğini ifade etmişti.
Gazeteci Fuat Uğur ise, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söylemişti.
Üsküdar Belediyesi'nden açıklama geldi.
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Maaş ödemeleri konusunda Fuat Uğur'un Sinem Dedetaş'la ilgili yorumu tepki çekti.
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Tepki çeken bu paylaşıma Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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